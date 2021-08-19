İkimizin Sırrı 3. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: "Niye yardım ediyorsunuz bana?"
İkimizin Sırrı 3. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Başrollerini Leyla Feray ile Aras Aydın'ın üstlendiği atv'nin yeni dizisi 15 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen ikinci bölümü ile milyonları ekran başına kilitledi. Sosyal medyada da gündem olan bölümde Neva'nın kızını kurtarmak için Korhan'ın kendine yaptığı kuryelik teklifini kabul ettiği sahne damga vurdu. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından yayınlanan İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanları ise heyecanı kat kat arttırdı. İkimizin Sırrı 3. bölüm 2. fragmanında "Niye yardım ediyorsunuz bana?" sorusu dikkat çekti. İşte İkimizin Sırrı 3. bölüm 2. fragmanı...
19.08.2021 00:00
- Son Güncelleme: 19.08.2021 00:19
Kadrosunda Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın tol aldığı İkimizin Sırrı, yayınlanan son bölümüyle izleyiciden tam not aldı.
Peki, 22 Ağustos Pazar günün üçüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan İkimizin Sırrı son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...