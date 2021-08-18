Güldür Güldür kadrosuna yeni isim! Konuk oyuncu olarak katıldığında büyük ilgi görmüştü! İzleyicileri kahkahaya boğacak…
Severek izlenen eğlence programı Güldür Güldür'ün kadrosuna yeni bir isim katıldı. Şimdiye kadar çıkan ayrlık haberlerinin yanında yeni sezon hazırlıkları sürerken katılanların isimleri de yakından takip ediliyor. Cuma akşamları Show TV'de yayınlanan ve izleyicileri kahkahaya boğan Güldür Güldür kadrosuna eklenen isim daha önce yılbaşı özel programında konuk olmuş ve büyük ilgi görmüştü. İşte Güldür Güldür'e katılan o ismi haberimizden öğrenebilirsiniz.
18.08.2021 21:56
- Son Güncelleme: 18.08.2021 21:56
Güldür Güldür kadrosundan ayrılan oyuncular izleyicileri üzse de yeni eklenen isimler de bir o kadar heyecan yaratıyor. 9. yeni sezon hazırlıkları sürerken sevenleri meraklı gözlerle geri sayıma başladı. Güldür Güldür kadrosuna daha önce konuk oyuncu olarak katılan ve performansıyla çok beğenilen isim artık devamlı kadroda yer alacak. Güldür Güldür izleyicileri kahkahaya boğacak olan o isim haberimizde yer alıyor.
Gazeteci Birsen Altuştaş'ın haberine göre: Toygan Avanoğlu yeni sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacak.
TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?
Toygan Avanoğlu, 19 Ocak 1979 yılında İzmir'de doğmuştur. Sinema ve televizyon oyuncusudur. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir.