Güldür Güldür kadrosuna yeni isim! Konuk oyuncu olarak katıldığında büyük ilgi görmüştü! İzleyicileri kahkahaya boğacak…

Güldür Güldür kadrosundan ayrılan oyuncular izleyicileri üzse de yeni eklenen isimler de bir o kadar heyecan yaratıyor. 9. yeni sezon hazırlıkları sürerken sevenleri meraklı gözlerle geri sayıma başladı. Güldür Güldür kadrosuna daha önce konuk oyuncu olarak katılan ve performansıyla çok beğenilen isim artık devamlı kadroda yer alacak. Güldür Güldür izleyicileri kahkahaya boğacak olan o isim haberimizde yer alıyor.