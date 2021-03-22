Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'da Hamdi Baba'dan kanlı hamle! Baba Doğan öldü mü? Ali Sürmeli...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'da Hamdi Baba'dan kanlı hamle! Baba Doğan öldü mü? Ali Sürmeli EDHO'ya veda mı etti? İntikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatlarının boyunca unutamayacağı bir ders verirken Ceylan'ın verdiği kararla her şey zorlaşacak. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı yayınlandı, 'Doğan baba öldü mü?' soruları da beraberinde geldi. Usta oyuncu Ali Sürmeli'nin hayat verdiği Kimsesizler'in babası Doğan öldü mü? İşte EDHO'da bu hafta yaşanacaklar ve merakle beklenen 187. bölüm fragmanı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) Hamdi Baba'dan kanlı hamle! Baba Doğan öldü mü? Ali Sürmeli EDHO'ya veda mı etti? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186.son bölümde; Tuncay, Hızır'dan çatışmak yerine uzlaşmayı tercih etmesini istedi. Büyük ve kalıcı zafer kazanmak için işbirliği teklifinde bulundu. Hızır, onlara verilen hiçbir şeyin sahibi değil, bekçisi olduğu gerçeğini yüzüne çarptı. Behzat ve İlyas kendilerini öldürmeye gelen Uğur'u ele geçirdi. Behzat, Demir'in kurduğu plan sonrası mekanının önüne giderek hem İdris'in hem de Demir'in gözü önünde Uğur'un kafasına sıktı. Ayrıca mekan baskınından sonra deliye dönen Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı mekanına giderek önce ona gözdağı verdi. Ardından da mekandan çıkar çıkmaz İlyas'a mekanı patlattırdı.