Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'da Hamdi Baba'dan kanlı hamle! Baba Doğan öldü mü? Ali Sürmeli...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) Hamdi Baba'dan kanlı hamle! Baba Doğan öldü mü? Ali Sürmeli EDHO'ya veda mı etti? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186.son bölümde; Tuncay, Hızır'dan çatışmak yerine uzlaşmayı tercih etmesini istedi. Büyük ve kalıcı zafer kazanmak için işbirliği teklifinde bulundu. Hızır, onlara verilen hiçbir şeyin sahibi değil, bekçisi olduğu gerçeğini yüzüne çarptı. Behzat ve İlyas kendilerini öldürmeye gelen Uğur'u ele geçirdi. Behzat, Demir'in kurduğu plan sonrası mekanının önüne giderek hem İdris'in hem de Demir'in gözü önünde Uğur'un kafasına sıktı. Ayrıca mekan baskınından sonra deliye dönen Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı mekanına giderek önce ona gözdağı verdi. Ardından da mekandan çıkar çıkmaz İlyas'a mekanı patlattırdı.