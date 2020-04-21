Haberler Galeri Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın o yıldızı Yasemin Özilhan'ın kuzeniymiş! Çok şaşıracaksınız

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın o yıldızı Yasemin Özilhan'ın kuzeniymiş! Çok şaşıracaksınız

Zirvenin gediklisi, Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinciliklerine devam ediyor. Salı akşamlarının fenomen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları da bir o kadar dikkat çeken isimler. Hal böyle olunca özel hayatları yakinen takip ediliyor. Eşkıya'nın o isminin kuzeni Yasemin Özilhan çıktı, görenler şaştı kaldı. Peki EDHO'nun yıldızı, Yasemin Özilhan'ın kuzeni olan o isim kim? Görünce çok şaşıracaksınız.

21.04.2020 07:20 - Son Güncelleme: 21.04.2020 07:20
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın o yıldızı Yasemin Özilhan'ın kuzeniymiş! Çok şaşıracaksınız

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile adından söz ettiren ve Yasemin Özilhan'ın kuzeni olan o isim kim? İşte başta o isim olmak üzere ünlülerin akrabalıkları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın o yıldızı Yasemin Özilhan'ın kuzeniymiş! Çok şaşıracaksınız

CAN YAMAN'IN BABASI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın o yıldızı Yasemin Özilhan'ın kuzeniymiş! Çok şaşıracaksınız
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın o yıldızı Yasemin Özilhan'ın kuzeniymiş! Çok şaşıracaksınız

İntizar - Yıldız Tilbe

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın o yıldızı Yasemin Özilhan'ın kuzeniymiş! Çok şaşıracaksınız

Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un o halini görenler şoke oldu! Hayranları bile tanıyamadı...
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un o halini görenler şoke oldu! Hayranları bile tanıyamadı...