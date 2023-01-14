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Haberler Televizyon Hizmetçi Sultan ve Ferit ilişkisi gizli kalmaktan çıkıyor! Gerçek hikaye kimin hayatıymış meğer... Yalı Çapkını'nın orijinalini duyunca ağzınız bir metre açık kalacak!

Hizmetçi Sultan ve Ferit ilişkisi gizli kalmaktan çıkıyor! Gerçek hikaye kimin hayatıymış meğer... Yalı Çapkını'nın orijinalini duyunca ağzınız bir metre açık kalacak!

Yalı Çapkını bu akşam 17. bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunulacak. Ferit'in dengesiz hareketleri izleyiciyi çileden çıkarırken Mert Ramazan Demir bile canlandırdığı karakterden rahatsız olmaya başladı. İddiaya göre oyuncu senaristlerle bile tartıştı. Öte yandan Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Gerçek' dediği dizinin hikayesi hakkında flaş detaylar ortaya çıktı. Peki Yalı Çapkını kimin hayatı? Hizmetçi Sultan ve Ferit ilişkisi gizli olmaktan çıkıyor. Halis Ağa Sultan'ı 'Gelinim' diye bağrına mı basacak? İşte detaylar...

14.01.2023 11:19 - Son Güncelleme: 14.01.2023 11:20
Yalı Çapkını’nın orijinalini duyunca ağzınız bir metre açık kalacak! Hizmetçi Sultan ve Ferit ilişkisi yasak olmaktan çıkıyor! Gerçek hikaye kimin hayatıymış meğer...

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosunda Gülçin Santırcıoğlu, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor, Buçe Buse Kahraman, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Emre Altuğ, Doğukan Polat yer alıyor.

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Yalı Çapkını’nın orijinalini duyunca ağzınız bir metre açık kalacak! Hizmetçi Sultan ve Ferit ilişkisi yasak olmaktan çıkıyor! Gerçek hikaye kimin hayatıymış meğer...

17. bölüme kadar ilgi ile izlenen Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamları yeni bölümüyle yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu kadar hikayesi de bir o kadar ilgi görüyor. Peki Yalı Çapkını gerçek mi, gerçekte kimin hayatını anlatıyor? Yalı Çapkını dizisinin sonu nasıl bitiyor, özeti var mı?

YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI | TIKLA İZLE

Yalı Çapkını’nın orijinalini duyunca ağzınız bir metre açık kalacak! Hizmetçi Sultan ve Ferit ilişkisi yasak olmaktan çıkıyor! Gerçek hikaye kimin hayatıymış meğer...

OGM Pictures imzalı ve hikayesi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hayat hikayesinden derlediği kitabından alıntılanan Yalı Çapkını dizisi, bu hafta 17. bölümüyle ekrana gelecek. 16. bölümde hikayeye hiç beklenmeyen bir şekilde dahil olan Defne karakteri, olayların akışını da değiştirdi.

Yalı Çapkını’nın orijinalini duyunca ağzınız bir metre açık kalacak! Hizmetçi Sultan ve Ferit ilişkisi yasak olmaktan çıkıyor! Gerçek hikaye kimin hayatıymış meğer...

Mine Tugay'ın başarılı oyunculuğu ile hayat verdiği Defne, Yalı Çapkını dizisine öyle bir şekilde girdi ki geçmişten gelen bir isim olarak bazı sırların açığa çıkmasını sağlarken, ortalığı da karıştırdı. Gözde Kansu'nun hayat verdiği Gülgün ile Emre Altuğ'un oynadığı Orhan'ın okuldan arkadaşları olan Defne, bir derginin yayın yönetmeni olarak dahil oldu diziye.

Yalı Çapkını’nın orijinalini duyunca ağzınız bir metre açık kalacak! Hizmetçi Sultan ve Ferit ilişkisi yasak olmaktan çıkıyor! Gerçek hikaye kimin hayatıymış meğer...

Gülgün, bu eski arkadaşı ile konuşarak, medyada ayrılık haberleriyle gündeme gelen Korhanlar'ın oğulları Ferit ve gelinleri Seyran'ın imajını düzeltmek için bir röportaj ve fotoğraf çekimi ayarladı Defne ile.

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