Hizmetçi Sultan ve Ferit ilişkisi gizli kalmaktan çıkıyor! Gerçek hikaye kimin hayatıymış meğer... Yalı Çapkını'nın orijinalini duyunca ağzınız bir metre açık kalacak!
Yalı Çapkını bu akşam 17. bölümüyle dizi severlerin beğenisine sunulacak. Ferit'in dengesiz hareketleri izleyiciyi çileden çıkarırken Mert Ramazan Demir bile canlandırdığı karakterden rahatsız olmaya başladı. İddiaya göre oyuncu senaristlerle bile tartıştı. Öte yandan Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Gerçek' dediği dizinin hikayesi hakkında flaş detaylar ortaya çıktı. Peki Yalı Çapkını kimin hayatı? Hizmetçi Sultan ve Ferit ilişkisi gizli olmaktan çıkıyor. Halis Ağa Sultan'ı 'Gelinim' diye bağrına mı basacak? İşte detaylar...
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın oyuncu kadrosunda Gülçin Santırcıoğlu, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor, Buçe Buse Kahraman, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Emre Altuğ, Doğukan Polat yer alıyor.
17. bölüme kadar ilgi ile izlenen Yalı Çapkını dizisi Cuma akşamları yeni bölümüyle yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu kadar hikayesi de bir o kadar ilgi görüyor. Peki Yalı Çapkını gerçek mi, gerçekte kimin hayatını anlatıyor? Yalı Çapkını dizisinin sonu nasıl bitiyor, özeti var mı?
OGM Pictures imzalı ve hikayesi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek hayat hikayesinden derlediği kitabından alıntılanan Yalı Çapkını dizisi, bu hafta 17. bölümüyle ekrana gelecek. 16. bölümde hikayeye hiç beklenmeyen bir şekilde dahil olan Defne karakteri, olayların akışını da değiştirdi.
Mine Tugay'ın başarılı oyunculuğu ile hayat verdiği Defne, Yalı Çapkını dizisine öyle bir şekilde girdi ki geçmişten gelen bir isim olarak bazı sırların açığa çıkmasını sağlarken, ortalığı da karıştırdı. Gözde Kansu'nun hayat verdiği Gülgün ile Emre Altuğ'un oynadığı Orhan'ın okuldan arkadaşları olan Defne, bir derginin yayın yönetmeni olarak dahil oldu diziye.