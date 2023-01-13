ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla yüreğinize işleyecek! 'Köksüzlerin kaderi bir gecede değişir'
ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla yüreğinize işleyecek! Ateş Kuşları dizisi için geri sayım başladı. 13 Ocak Cuma günü izleyicisiyle buluşacak olan Ateş Kuşları dizisinin başrol oyuncuları İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı ve Emir Çubukçu karakterleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Diziyi izlerken hayatın acımasız tarafı bakış açınızı değiştirecek. İşte Kah ağlatacak kah güldürecek olan Ateş Kuşları dizisi hakkında merak edilenler...
KAH GÜLÜP KAH AĞLAMAYA HAZIR OLUN!
atv'nin yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği yeni dizisi Ateş Kuşları, Cuma günü ekran yolculuğuna başlıyor. Duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulacak dizileri arasında yerini alan Ateş Kuşları'nın oyuncuları rolleri hakkında ilk kez konuştu.
"İNANILMAZ BİR MÜCADELE HİKAYESİ VAR"
İzleyiciyi duygu yüklü bir dizi beklediğinden bahseden İlayda Alişan; "Bazı sahnelerde burnumuzun direği sızlayacak, bazı sahnelerde ise bu çocukların hayatla mücadelesi olmasına rağmen, kendi aralarında birbirlerine bu kadar bağlı kalmış olması seyirciyi hüzünlendirirken gülümsetecek. Bu dizide inanılmaz bir mücadele hikayesi var. Bu kadar derinden işlenmiş bir proje hiç okumamıştım. Gülayşe daha bebek iken çöpe bırakılıyor ve sokak çocukları onu çöpte bulup büyütüyor. Sıcacık bir aile ortamı veriyorlar ama Gülayşe aslında sokakta büyüdüğü için hiçbir duyguyu bilmiyor. Bildiği tek şey ailesi olarak gördüğü sokak çocuklarının ona öğrettiği güven, şefkat ve sevgi. Onlarla birlikte büyürken birden bir karakterimiz geliyor ve Gülayşe o karaktere aşık oluyor" şeklinde konuştu.
"KAN BAĞINA GEREK OLMADAN, AİLE NASIL OLUR DUYGUSUNU BU DİZİDE ÇOK NET GÖREBİLİRİZ"
Dizinin Barbaros'u Burak Tozkoparan ise, "İlk tanıtımda ve ikinci tanıtımda duygusal olarak çok etkilendim ve bu projenin bir derdi olduğunu, bir şeylere dokunmak istediğini çok net anladım. Gerçekten çok hoş, çok tatlı bir aile dizisi de diyebiliriz. Kan bağına gerek olmadan, aile nasıl olur duygusunu bu dizide çok net göreceğiz. Ben bu dizide Barbaros karakterini canlandırıyorum. Karakterim, birazcık daha dallı budaklı, iki dünya arasında bir köprü oluşturuyor. Problemli bir geçmişi var, derdi var, bir hedefi var, bir amacı var ve bunun peşinden koşmaya adeta yemin etmiş bir adam. Hayallerinin peşinden koşuyor" açıklamalarında bulundu.
"SOKAKTA GÖRMEYE ALIŞIK OLDUĞUMUZ DÜNYANIN PERDE ARKASINI İZLETECEĞİZ"
Dizinin Mercan'ı "Hande Soral" ve Ali'si "Görkem Sevindik" rolleri hakkında ilk kez konuştu. Bu hikayenin her gün, herkesin, yolda geçerken şahit olduğu, bazen görmezden ve duymazdan geldiği sokak çocuklarının hikayesini anlattığını söyleyen Hande Soral; "Bizim hazırlık sürecimiz biraz duygusal geçti. Yönetmenimiz ve oyuncu arkadaşlarımız ile çok uzun süredir hazırlanıyoruz. Bu süreçte, sokak çocukları ile ilgili birçok doküman okudum ve çekilmiş belgeseller seyrettim. Öte yandan sokak çocuklarını anlatan, hatırlatan filmler de seyrettim. Ama bence asıl hazırlığı ve çalışmayı hep beraber aldığımız provalarla yaptık."
"Hazırlık sürecimiz normalde alışık olmadığımız kadar uzundu; bu süreç bu kadar iyi arkadaş olabilmemize, daha başlamadan bir yol almamıza sebep oldu" dedi. Ateş Kuşları'nın çok güzel ve özel bir hikayeye sahip olduğundan da bahseden Soral; "Bu dizinin de desteğiyle görmezden geldiğimiz çocukları görüp önemsemeye başlayacağız. Benim canlandırdığım Mercan karakteri, çok güçlü bir kadın".