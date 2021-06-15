Geri sayım başladı! Baş Belası 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: "Bu basit bir aşk cinayeti değil..."
Geri sayım başladı! Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Baş Belası'nın 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı yayınlanan birinci bölüm fragmanlarıyla heyecanı kat kat arttırdı. Etkileyici prodüksiyonu, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleri şimdiden sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte Baş Belası'nın 1. bölüm 3. fragmanı ve dizi hakkında detaylar…
BAŞ BELASI KONUSU NE?
Başroldeki İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'e deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk'un eşlik ettiği 'Baş Belası', kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor.