Ferit Seyran’a sağ gösterip sol vuracak! Ortalık yıkılıyor! Trajik son... YALI ÇAPKINI 19.YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı hakkında aramalar hız kazandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş şimdiden başladı. Hal böyle olunca 19. bölümde neler yaşanacağı araştırılmaya başlandı. İşte Yalı Çapkını 19. bölümde yaşanacaklar...