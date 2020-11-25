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Hercai’ye ödül yağmuru! İspanya da Hercai oyuncularını çok sevdi...

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. Atv'nin fenomen dizisi Hercai, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş kitleleri ekran başına kilitledi. Birçok ülkede yayında olan Hercai, İspanya'nın da gözdesi oldu. İspanya'da binlerce kişi tarafından takip edilen "Telenovelas" isimli blogta düzenlenen oylamadan dizinin oyuncularına adeta ödül yağdı.

25.11.2020 14:25 - Son Güncelleme: 25.11.2020 14:38
Hercai’ye öldül yağmuru! İspanya da Hercai oyuncularını çok sevdi...

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Feride Çetin, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, Cahit Gök ve İlay Erkök paylaşıyor.

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Hercai’ye öldül yağmuru! İspanya da Hercai oyuncularını çok sevdi...

Yayınlandığı günden itibaren ekranda fırtınalar estiren Hercai yurt dışında da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Hercai’ye öldül yağmuru! İspanya da Hercai oyuncularını çok sevdi...

İspanya'da da izleyicilerle buluşan Hercai diziyle olduğu kadar oyuncularıyla da gündemden düşmüyor.

Hercai’ye öldül yağmuru! İspanya da Hercai oyuncularını çok sevdi...

İspanya'da binlerce kişinin takip ettiği "Telenovelas" isimli blog geçtiğimiz günlerde dizi oyuncuları için bir oylama düzenledi.

Hercai’ye öldül yağmuru! İspanya da Hercai oyuncularını çok sevdi...

İspanyol izleyicilerin tercihleri sonucunda ise, Hercai'nin başarılı oyuncuları Ebru Şahin "Nova Turkish Dream Girl", İlay Erkök "En İyi Genç Kadın Oyuncu", Ahmet Tansu Taşanlar "En İyi Genç Erkek Oyuncu", Ayda Aksel "En iyi Türk Antagonist (Düşman Karakter) Kadın Oyuncu", Serhat Tutumluer "Nova TV'deki En İyi Türk Erkek Oyuncu", Cahit Gök "En İyi Türk Nova Tv Erkek Oyuncu", Feride Çetin "Nova TV'deki En İyi Türk Yardımcı Kadın Oyuncu", Serdar Özer ise "Nova TV'deki En İyi Türk Yardımcı Erkek Oyuncu", dalında birinci seçilerek ödül sahibi oldu.

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