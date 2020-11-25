Hercai’ye ödül yağmuru! İspanya da Hercai oyuncularını çok sevdi...
Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. Atv'nin fenomen dizisi Hercai, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş kitleleri ekran başına kilitledi. Birçok ülkede yayında olan Hercai, İspanya'nın da gözdesi oldu. İspanya'da binlerce kişi tarafından takip edilen "Telenovelas" isimli blogta düzenlenen oylamadan dizinin oyuncularına adeta ödül yağdı.
İspanyol izleyicilerin tercihleri sonucunda ise, Hercai'nin başarılı oyuncuları Ebru Şahin "Nova Turkish Dream Girl", İlay Erkök "En İyi Genç Kadın Oyuncu", Ahmet Tansu Taşanlar "En İyi Genç Erkek Oyuncu", Ayda Aksel "En iyi Türk Antagonist (Düşman Karakter) Kadın Oyuncu", Serhat Tutumluer "Nova TV'deki En İyi Türk Erkek Oyuncu", Cahit Gök "En İyi Türk Nova Tv Erkek Oyuncu", Feride Çetin "Nova TV'deki En İyi Türk Yardımcı Kadın Oyuncu", Serdar Özer ise "Nova TV'deki En İyi Türk Yardımcı Erkek Oyuncu", dalında birinci seçilerek ödül sahibi oldu.