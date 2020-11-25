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Hercai’ye ödül yağmuru! İspanya da Hercai oyuncularını çok sevdi...

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. Atv'nin fenomen dizisi Hercai, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş kitleleri ekran başına kilitledi. Birçok ülkede yayında olan Hercai, İspanya'nın da gözdesi oldu. İspanya'da binlerce kişi tarafından takip edilen "Telenovelas" isimli blogta düzenlenen oylamadan dizinin oyuncularına adeta ödül yağdı.

25.11.2020 14:25 - Son Güncelleme: 25.11.2020 14:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





