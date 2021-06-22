Hercai’nin güzel isminin yeni projesi belli oldu! Başarılı oyunculuğu ile gönülleri fethetmişti! Bomba gibi geliyor…
ATV'nin izlenme rekorları kıran Hercai dizisi final yaparak sevenlerini üzse de Hercai'nin güzel isminin yeni projesi belli oldu. Başarılı oyunculuğu ile gönülleri fetheden Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin'in hayranlarını mutlu edecek bir haber geldi ve ekranlara geri döneceği bilgisi paylaşıldı. Hercai'nin gözbebeği güzel ve başarılı isim Ebru Şahin yine bomba gibi bir oyunculukla izleyici karşısına çıkacak. İşte rol alacağı yeni proje…
ATV'nin izlenme rekorları kıran Hercai dizisi final yaparak sevenlerini üzse de Hercai'nin güzel isminin yeni projesi belli oldu. Başarılı oyunculuğu ile gönülleri fetheden Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin'in hayranlarını mutlu edecek bir haber geldi ve ekranlara geri döneceği bilgisi paylaşıldı. Hercai'nin gözbebeği güzel ve başarılı isim Ebru Şahin yine bomba gibi bir oyunculukla izleyici karşısına çıkacak. İşte rol alacağı yeni proje…
Hercai dizisi ATV'de yayınlanırken izlenme rekorları kırmıştı ve başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kuran Ebru Şahin dizinin final yapmasının ardından dinlenmeye çekilmişti. Sevenlerini mutlu edecek bir haber geldi ve yeni projesi belli oldu. Heyecanlandıran yeni dizi haberinin detayları yoğun bir şekilde araştırır oldu. İşte Hercai Reyyan'ın Ebru Şahin'in yeni projesine dair bilgiler…