Hercai’nin güzel isminin yeni projesi belli oldu! Başarılı oyunculuğu ile gönülleri fethetmişti! Bomba gibi geliyor…

ATV'nin izlenme rekorları kıran Hercai dizisi final yaparak sevenlerini üzse de Hercai'nin güzel isminin yeni projesi belli oldu. Başarılı oyunculuğu ile gönülleri fetheden Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin'in hayranlarını mutlu edecek bir haber geldi ve ekranlara geri döneceği bilgisi paylaşıldı. Hercai'nin gözbebeği güzel ve başarılı isim Ebru Şahin yine bomba gibi bir oyunculukla izleyici karşısına çıkacak. İşte rol alacağı yeni proje…