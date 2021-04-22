Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm öncesi bomba fragman! Fotoğraflar ortalığı karıştırıyor
Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm öncesi bomba fragman! Fotoğraflar ortalığı karıştırıyor! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm büyük bir heyecanla beklenirken 2. fragman ve bu hafta yaşanacak olaylar gündeme bomba gibi düştü. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' geçen hafta Demir'in kurşunu ile yere yığılan Fekeli ile bitmişti! Fekeli kanlar içinde yere yığılırken, Züleyha'nın hamile olduğu ortaya çıkıyor! Sevda ise Ümit'e ondan zorla alındığını anlatıyor ve anne - kız sarılıyor! Züleyha'nın kaza yaptığını gören Ümit onu bırakıp gidiyor!
DEMİR FEKELİ'Yİ VURDU! ŞİMDİ NE OLACAK?
Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz! Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!
FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR
Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.
ŞERMİN SEVDA'DAN ŞÜPHELENİYOR AMA ONU KİMSE DİNLEMİYOR
Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz. Oysa Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne - kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.
FİKRET VE ÜMİT ARTIK BAŞKA SAVAŞLARIN İÇİNDE
Fotoğrafların da Züleyha ve Demir'in arasını açmaması, Ümit'i yıkmıştır. Fikret ise, şimdi artık daha hırslıdır. Ümit'i de Demir ve aşık olup, verdikleri intikam sözünü tutmamakla suçlar! Oysa, Fikret de ne kadar inkar etse de aşka düşmüştür. Tüm olan biten arasında Müjgan ile barışır!