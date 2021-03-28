Hercai’de yürekleri burkan sahne! O isim diziye veda mı ediyor? Gözyaşları sel olacak!

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Hercai'de yürekleri burkan sahne izleyicileri şoke etti. Pazar akşamları ekrana gelen dizinin yayınlanan ikinci fragmanında Reyyan'ın doğum yaptığı çok sevdiği birinin ise kurşunlara hedef olduğu görüldü. Bu gelişme üzerine izleyiciler merakla araştırmalar yapmaya başladı. Peki o isim diziye veda mı ediyor? Bu akşam Hercai'nin yeni bölümünde duygusal anlar yaşanacak ve gözyaşları sel olacak. İşte Hercai'nin bölümünden itibaren yer alan o isim…