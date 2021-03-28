Hercai’de yürekleri burkan sahne! O isim diziye veda mı ediyor? Gözyaşları sel olacak!
ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Hercai'de yürekleri burkan sahne izleyicileri şoke etti. Pazar akşamları ekrana gelen dizinin yayınlanan ikinci fragmanında Reyyan'ın doğum yaptığı çok sevdiği birinin ise kurşunlara hedef olduğu görüldü. Bu gelişme üzerine izleyiciler merakla araştırmalar yapmaya başladı. Peki o isim diziye veda mı ediyor? Bu akşam Hercai'nin yeni bölümünde duygusal anlar yaşanacak ve gözyaşları sel olacak. İşte Hercai'nin bölümünden itibaren yer alan o isim…
ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Hercai'de yürekleri burkan sahne izleyicileri şoke etti. Pazar akşamları ekrana gelen dizinin yayınlanan ikinci fragmanında Reyyan'ın doğum yaptığı çok sevdiği birinin ise kurşunlara hedef olduğu görüldü. Bu gelişme üzerine izleyiciler merakla araştırmalar yapmaya başladı. Peki o isim diziye veda mı ediyor? Bu akşam Hercai'nin yeni bölümünde duygusal anlar yaşanacak ve gözyaşları sel olacak. İşte Hercai'nin bölümünden itibaren yer alan o isim…
Hercai bu akşam yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak, sevenleri ise yayınlanan fragmanla yıkıldı. Reyyan'ın ve daha sonra Miran'ın babası olduğu ortaya çıkan Hazar Şadoğlu'nun vurulduğu sahne sevenlerini derinden yaraladı. Azize Aslanbey'in annesi olduğu da ortaya çıkan Hazar Şadoğlu ölecek mi? Baba rolüyle herkese duygusal anlar yaşatan, performansıyla takdir gören ünlü oyuncu Serhat Tutumluer ilk bölümden buy ana yer aldığı Hercai dizisine veda mı ediyor? İşte yanıtı…
SERHAT TUTUMLUER HERCAİ'DEN AYRILIYOR MU?
Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar'da hesap sormak üzere soluğu Aslanbey konağında alır. Son anda yetişen Azize oğlunu durdurmaya çalışır. İkisinin bunca yaşananın ardından ana oğul olmaya başladığını gören Füsun'u derin bir nefret duygusu sarmıştır.
Silahların patladığı ve Hazar'ın vurulduğu görülen fragman izleyicileri meraklandırmışken gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizide Hazar Şadoğlu karakterine can veren ünlü oyuncu Serhat Tutumluer projeden ayrılacak. Konuyla ilgili oyuncudan ya da kanalda açıklama gelmedi, bu akşamki yeni bölüm ile netleşmiş olacak.
SERHAT TUTUMLUER KİMDİR?
Usta oyuncu Serhat Tutumluer, 29 Haziran 1972 (47 yaşında) yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiş ve Eskişehir'de büyümüştür. İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir'de altıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde üniversite hayatına başlayan Serhat Tutumluer, burada bir yıl okuduktan sonra kariyerini oyunculuk alanına çevirmiş ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne geçiş yaparak buradan mezun olmuştur.