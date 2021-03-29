Çukur’da üzen veda! Çukur’un Celasun’u ölecek mi? Kubilay Aka diziye veda mı ediyor?

Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanan Çukur'da üzen veda, gündemdeki iddialar izleyicileri oldukça şaşırttı ve araştırmalar da başladı. Konusu, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen Çukur dizisinin bu sezon final yapacağının öğrenilmesinin ardından oyuncularda yaprak dökümleri de başladı. Peki Çukur'un Celasun'u ölecek mi? Kubilay Aka diziye veda mı ediyor? Kubilay Aka ile ilgili merak edilen tüm gelişmeler haberimizde yer alıyor.