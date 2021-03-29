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Çukur’da üzen veda! Çukur’un Celasun’u ölecek mi? Kubilay Aka diziye veda mı ediyor?

Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanan Çukur'da üzen veda, gündemdeki iddialar izleyicileri oldukça şaşırttı ve araştırmalar da başladı. Konusu, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen Çukur dizisinin bu sezon final yapacağının öğrenilmesinin ardından oyuncularda yaprak dökümleri de başladı. Peki Çukur'un Celasun'u ölecek mi? Kubilay Aka diziye veda mı ediyor? Kubilay Aka ile ilgili merak edilen tüm gelişmeler haberimizde yer alıyor.

29.03.2021 22:26 - Son Güncelleme: 29.03.2021 22:28
Çukur’da üzen veda! Çukur’un Celasun’u ölecek mi? Kubilay Aka diziye veda mı ediyor?

Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanan Çukur'da üzen veda, gündemdeki iddialar izleyicileri oldukça şaşırttı ve araştırmalar da başladı. Konusu, güçlü oyuncu kadrosu ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen Çukur dizisinin bu sezon final yapacağının öğrenilmesinin ardından oyuncularda yaprak dökümleri de başladı. Peki Çukur'un Celasun'u ölecek mi? Kubilay Aka diziye veda mı ediyor? Kubilay Aka ile ilgili merak edilen tüm gelişmeler haberimizde yer alıyor.

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Çukur’da üzen veda! Çukur’un Celasun’u ölecek mi? Kubilay Aka diziye veda mı ediyor?

Televizyonların uzun soluklu dizisi Çukur finale doğru yaklaşırken bomba etkisi yaratacak ayrılık iddialarından birisi daha ortaya atıldı. Çukur'da Celasun karakterine hayat veren başarılı ve yakışıklı oyuncu Kubilay Aka'nın diziye veda edeceği iddiları gündeme bomba gibi düştü. Arama motorları üzerinden Çukur'un Celasun'u ölecek mi? Kubilay Aka diziye veda mı ediyor? Sorgulamaları yapılmaya başlandı. İşte ayrıntılar…

Çukur’da üzen veda! Çukur’un Celasun’u ölecek mi? Kubilay Aka diziye veda mı ediyor?

ÇUKUR CELASUN ÖLECEK Mİ, KUBİLAY AKA DİZİDEN AYRILACAK MI?

Show Tv'nin beğeniyle izleyenen uzun soluklu aksiyon dizisinde sona gelindi. Çukur final tarihi son dönemde binlerce izleyeninin gündemindeki yerini alırken öte yandan yapımın sıkı takipçilerini üzen bir iddia daha gündeme taşındı.

Çukur’da üzen veda! Çukur’un Celasun’u ölecek mi? Kubilay Aka diziye veda mı ediyor?

Bu kez de yapımın sevilen oyuncusu Kubilay Aka yani karakter adıyla Celasun'un diziden ayrılacağı iddia edildi.Gazeteci Birsen Altuntaş Celasun'un yeni bölümde ölerek diziye veda edeceğini duyurdu.

Çukur’da üzen veda! Çukur’un Celasun’u ölecek mi? Kubilay Aka diziye veda mı ediyor?

Kubilay Aka, OJO Pictures imzalı ve Meriç Acemi'nin senaryosunu yazdığı, Fehmi Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı Camtavanlar isimli dizide Bensu Soral ile partner oldu.