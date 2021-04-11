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Hercai finale doğru yaklaşırken şoke eden ayrılık! 2 bölüm sonra o isim diziye veda ediyor...

Hercai finale doğru yaklaşırken şoke eden ayrılık! Başrollerini Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai 67. bölüm büyük bir heyecanla beklenirken kulislerde dolaşan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre finale doğru adım adım yaklaşan Hercai'de 2 bölüm sonra şaşırtan bir ayrılık yaşanacak. Peki Hercai final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte pazar akşamlarının vazgeçilmesi Hercai yeni bölümde yaşanacaklar ve diziseverlerin merak ettiği soruların yanıtı...

11.04.2021 15:23 - Son Güncelleme: 11.04.2021 15:23
Hercai finale doğru yaklaşırken şoke eden ayrılık! 2 bölüm sonra o isim diziye veda ediyor...

Hercai finale doğru yaklaşırken şoke eden ayrılık! 2 bölüm sonra o ismin diziye veda edeceği kulislerde dolaşmaya başladı. Her pazar Atv'de izleyenlerin karşısına çıkan yapım severek takip ediliyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı dizi Hercai, adım adım finale yaklaşıyor iddialarıyla gündeme geldi. Peki, Hercai ne zaman final yapacak?

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Hercai finale doğru yaklaşırken şoke eden ayrılık! 2 bölüm sonra o isim diziye veda ediyor...

HERCAİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; Atv'nin Mia Yapım imzalı dizisi Hercai'nin veda tarihi belli oldu. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'i buluşturan dizi 69. bölümde ekrana veda ediyor.

Hercai finale doğru yaklaşırken şoke eden ayrılık! 2 bölüm sonra o isim diziye veda ediyor...

Bir başka iddiaya göre de Füsun karakterine hayat veren meşhur oyuncu Ayşegül Günay Hercai'ye 68. bölümde veda edecek.

Hercai finale doğru yaklaşırken şoke eden ayrılık! 2 bölüm sonra o isim diziye veda ediyor...

Konuyla ilgili henüz Atv'den resmi bir açıklama gelmedi. İşte merakla beklenen Hercai 67. bölümde yaşanacaklar...

Hercai finale doğru yaklaşırken şoke eden ayrılık! 2 bölüm sonra o isim diziye veda ediyor...

HERCAİ 67. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır. Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir.