Hercai finale doğru yaklaşırken şoke eden ayrılık! 2 bölüm sonra o isim diziye veda ediyor...

Hercai finale doğru yaklaşırken şoke eden ayrılık! Başrollerini Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in paylaştığı Hercai 67. bölüm büyük bir heyecanla beklenirken kulislerde dolaşan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre finale doğru adım adım yaklaşan Hercai'de 2 bölüm sonra şaşırtan bir ayrılık yaşanacak. Peki Hercai final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte pazar akşamlarının vazgeçilmesi Hercai yeni bölümde yaşanacaklar ve diziseverlerin merak ettiği soruların yanıtı...

11.04.2021 15:23 - Son Güncelleme: 11.04.2021 15:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





