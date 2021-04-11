Deli Yürek’te fırtınalar estirmişti, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor! İşte yeni projesi…
Bir dönem televizyon ekranlarında yayınlanan ve uzun yıllar devam eden efsane dizi Deli Yürek'in başrol oyuncusundan müjdeli haber geldi. Deli Yürek'te fırtınalar estirmişti, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor bu haber sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. Deli Yürek dizisindeki başarılı performansı ile hafızalara kazınan isim yine izleyicilerle buluşacak ve yeni projesi ile yine çok konuşulacak. İşte ayrıntılar…
Bir dönem televizyon ekranlarında yayınlanan ve uzun yıllar devam eden efsane dizi Deli Yürek'in başrol oyuncusundan müjdeli haber geldi. Deli Yürek'te fırtınalar estirmişti, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor bu haber sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. Deli Yürek dizisindeki başarılı performansı ile hafızalara kazınan isim yine izleyicilerle buluşacak ve yeni projesi ile yine çok konuşulacak. İşte ayrıntılar…
Bir zamanların izlenme rekorları kıran televizyon dizisi Deli Yürek'te yer alan başrol oyuncusu uzun yıllardır ekranlarda görünmüyordu. Bu sessizliğe dur diyen isimden yeni proje müjdesi gelince sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. Deli Yürek'teki oyunculuğu ile çok konuşulan ismin hangi projede ve hangi rolde yer alacağının yanı sıra son hali de çok konuşuldu. İşte Deli Yürek'in gözde oyuncusundan haberler…