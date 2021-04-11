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Deli Yürek’te fırtınalar estirmişti, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor! İşte yeni projesi…

Bir dönem televizyon ekranlarında yayınlanan ve uzun yıllar devam eden efsane dizi Deli Yürek'in başrol oyuncusundan müjdeli haber geldi. Deli Yürek'te fırtınalar estirmişti, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor bu haber sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. Deli Yürek dizisindeki başarılı performansı ile hafızalara kazınan isim yine izleyicilerle buluşacak ve yeni projesi ile yine çok konuşulacak. İşte ayrıntılar…

11.04.2021 13:19 - Son Güncelleme: 11.04.2021 13:19
Deli Yürek’te fırtınalar estirmişti, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor! İşte yeni projesi…

Bir dönem televizyon ekranlarında yayınlanan ve uzun yıllar devam eden efsane dizi Deli Yürek'in başrol oyuncusundan müjdeli haber geldi. Deli Yürek'te fırtınalar estirmişti, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor bu haber sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. Deli Yürek dizisindeki başarılı performansı ile hafızalara kazınan isim yine izleyicilerle buluşacak ve yeni projesi ile yine çok konuşulacak. İşte ayrıntılar…

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Deli Yürek’te fırtınalar estirmişti, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor! İşte yeni projesi…

Bir zamanların izlenme rekorları kıran televizyon dizisi Deli Yürek'te yer alan başrol oyuncusu uzun yıllardır ekranlarda görünmüyordu. Bu sessizliğe dur diyen isimden yeni proje müjdesi gelince sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. Deli Yürek'teki oyunculuğu ile çok konuşulan ismin hangi projede ve hangi rolde yer alacağının yanı sıra son hali de çok konuşuldu. İşte Deli Yürek'in gözde oyuncusundan haberler…

Deli Yürek’te fırtınalar estirmişti, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor! İşte yeni projesi…

DELİ YÜREK'İN ZEYNEP TOKUŞ'U YENİ PROJEYE EVET DEDİ!

Uzun süredir film ve dizi setlerinden uzak olan Zeynep Tokuş sonunda bir projeye "evet" dedi. Ünlü oyuncu ödüllü yönetmenimiz Hilal Saral'ın önümüzdeki hafta çekimlerine başlayacağı BKM yapımı "Aşkın Kıyameti" filminde rol alacak.

Deli Yürek’te fırtınalar estirmişti, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor! İşte yeni projesi…

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı filmde ayrıca Pınar Deniz, Boran Kuzum, Yiğit Kirazcı, Seda Türkmen ve Musa Uzunlar oynayacak.

Deli Yürek’te fırtınalar estirmişti, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor! İşte yeni projesi…

Yeni projesi için imaj tazeleyen Zeynep Tokuş, son halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Sarı saçlara merhaba diyen güzel oyuncu bu haliyle de çok beğenildi.