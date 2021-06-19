90'larda kimse gözlerini onlardan alamıyordu! Şimdi esamesi bile okunmuyor! İşte TV tarihine imzasını atmış programlar

90'larda ve 2000'lerde televizyonda yayınlanan çoğu program ekranları başında izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyordu. Bugüne kadar televizyon ekranlarında binlerce değişik formatta program yayınlandı. Pek çoğu hafızamızda yer edinirken bazıları da kısa sürede ekranlardaki macerasını reyting nedeniyle bitirmek zorunda kaldı. Bu televizyon programları yayınlandığı dönemlerde şüphesiz ki insanların hayatında yer edinen simaların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Sizi geçmişe götürecek bu televizyon programlarını yazımızda sizler için derledik. İşte geçmişte en çok onlar izlenen ve yayınlandığı döneme damgasını vuran programlar

19.06.2021 14:42 - Son Güncelleme: 19.06.2021 14:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





