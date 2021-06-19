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90'larda kimse gözlerini onlardan alamıyordu! Şimdi esamesi bile okunmuyor! İşte TV tarihine imzasını atmış programlar

90'larda ve 2000'lerde televizyonda yayınlanan çoğu program ekranları başında izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyordu. Bugüne kadar televizyon ekranlarında binlerce değişik formatta program yayınlandı. Pek çoğu hafızamızda yer edinirken bazıları da kısa sürede ekranlardaki macerasını reyting nedeniyle bitirmek zorunda kaldı. Bu televizyon programları yayınlandığı dönemlerde şüphesiz ki insanların hayatında yer edinen simaların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Sizi geçmişe götürecek bu televizyon programlarını yazımızda sizler için derledik. İşte geçmişte en çok onlar izlenen ve yayınlandığı döneme damgasını vuran programlar

19.06.2021 14:42 - Son Güncelleme: 19.06.2021 14:42
90'larda kimse gözlerini onlardan alamıyordu! Şimdi esamesi bile okunmuyor! İşte TV tarihine imzasını atmış programlar

90'larda kimse gözlerini onlardan alamıyordu! Şimdi esamesi bile okunmuyor. Televizyon ekranlarında geçmiş dönemlerde yayınlanan pek çok program ilgiyle takip edildi. Bir döneme damgasını vuran TV programlarını mutlaka pek çoğumuz izlemişizdir. Özellikle internetin bugünkü kadar aktif kullanmadığı yıllarda televizyon programları izleyiciler tarafından ekran başında heyecanla takip ediliyordu. Yazımızda birçoğunuzu geçmiş günlere götürecek 1993-2017 yılları arasında en çok izlenen programları ve detaylarını sizler için derledik.

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90'larda kimse gözlerini onlardan alamıyordu! Şimdi esamesi bile okunmuyor! İşte TV tarihine imzasını atmış programlar

1993-2017 YILLARI ARASINDA EN ÇOK İZLENEN TELEVİZYON PROGRAMLARI

90'larda kimse gözlerini onlardan alamıyordu! Şimdi esamesi bile okunmuyor! İşte TV tarihine imzasını atmış programlar

İşte geçmişe damga vuran tv programları

90'larda kimse gözlerini onlardan alamıyordu! Şimdi esamesi bile okunmuyor! İşte TV tarihine imzasını atmış programlar

ŞAHANE PAZAR

1993 yılında yayınlanmaya başlanan bu programı Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler sunuyordu.

90'larda kimse gözlerini onlardan alamıyordu! Şimdi esamesi bile okunmuyor! İşte TV tarihine imzasını atmış programlar

AİLELER YARIŞIYOR

Aileler Yarışıyor, Türkiye'de ilk olarak Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla 1998 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan yarışma programıdır. 1999'a kadar burada devam etti.