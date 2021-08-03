Atv’den bomba bir dizi daha: İkimizin Sırrı dizisinin yayın tarihi belli oldu!
'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv yine iddialı bir yapımı izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı, bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini ekranlara getirecek olan dizi İkimizin Sırrı'nın yayın tarihi belli oldu! 8 Ağustos Pazar akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan İkimizin Sırrı'na dair detaylar ise merak konusu oldu. İşte detaylar...
Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv bu yaz yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini ekranlara getirecek olan dizi İkimizin Sırrı'nın yayın tarihi belli oldu!
Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı, yapımcılığını Üs Yapım'a ait atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, 8 Ağustos Pazar akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlıyor.
İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?
Kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer alıyor.
İkimizin Sırrı'nın yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.
İKİMİZİN SIRRI KONUSU
Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini anlatacak olan dizinin hikâyesi, izleyicileri meraklı bir yolculuğa sürükleyecek. Dizinin tanıtımda ise Leyla Feray'ın canlandırdığı Neva karakterinin öyküsünden ilk ipuçları yer aldı.