Ferit ile Ayşe’nin evliliği bitti mi? Kalp Yarası 11. bölüm 2. fragmanı izleyicileri şaşırttı
Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kalp Yarası'nın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanına Azade'nin Ferit'e yönelttiği "Sen bu kıza aşık oldun mu?" sorusu damga vururken Hande'nin Ayşe ile ilgili söyledikleri dikkat çekti. Yayınlanan fragman akıllara "Ferit ile Ayşe'nin evliliği bitti mi?" sorusunu getirdi. İşte Kalp Yarası 11. bölüm 2. fragmanı...
11.09.2021 22:40
- Son Güncelleme: 11.09.2021 22:40
Başrollerini Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği Kalp Yarası, yeni bölüm fragmanları ile heyecanı kat kat arttırdı.