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Ferit ile Ayşe’nin evliliği bitti mi? Kalp Yarası 11. bölüm 2. fragmanı izleyicileri şaşırttı

Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kalp Yarası'nın 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanına Azade'nin Ferit'e yönelttiği "Sen bu kıza aşık oldun mu?" sorusu damga vururken Hande'nin Ayşe ile ilgili söyledikleri dikkat çekti. Yayınlanan fragman akıllara "Ferit ile Ayşe'nin evliliği bitti mi?" sorusunu getirdi. İşte Kalp Yarası 11. bölüm 2. fragmanı...

11.09.2021 22:40 - Son Güncelleme: 11.09.2021 22:40
Ferit ile Ayşe’nin evliliği bitti mi? Kalp Yarası 11. bölüm 2. fragmanı izleyicileri şaşırttı

Başrollerini Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği Kalp Yarası, yeni bölüm fragmanları ile heyecanı kat kat arttırdı.

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Ferit ile Ayşe’nin evliliği bitti mi? Kalp Yarası 11. bölüm 2. fragmanı izleyicileri şaşırttı

Peki Kalp Yarası 11. bölümde neler yaşanacak? İşte ipuçları...

Ferit ile Ayşe’nin evliliği bitti mi? Kalp Yarası 11. bölüm 2. fragmanı izleyicileri şaşırttı

KALP YARASI 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ferit ve Ayşe gerçekten karı koca olmanın keyfini yaşarken, Baha'nın ortaya çıkıp "Ayşe benim eski nişanlım" demesiyle her şey alt üst olur.

Ferit ile Ayşe’nin evliliği bitti mi? Kalp Yarası 11. bölüm 2. fragmanı izleyicileri şaşırttı

Ayşe'nin kendisine yalan söylediğini anlamasıyla hayal kırıklığına uğrayan Ferit, bir karar aşamasındadır.

Ferit ile Ayşe’nin evliliği bitti mi? Kalp Yarası 11. bölüm 2. fragmanı izleyicileri şaşırttı

Ayşe ise her şeyden habersiz, aşkın büyüsüne kapılmış haldedir. Ancak Ferit'in verdiği karar onun da hayatını alt üst edecektir.

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