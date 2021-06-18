Bozkır Arslanı Celaleddin’de nefes kesen sahne: Celaleddin zekice planıyla Haşhaşilerin oyununu bozdu!

Celaleddin zekice planıyla Haşhaşilerin oyununu bozdu! Atv'nin sevilen dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen beşinci bölümünde, Mihricihan saraya getirttiği zehirli yılanla Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak istedi. Yılan hem Kutlu Bike'yi hem de Şirin'i sokunca saray ayağa kalktı. Saldırıyı kimin düzenlediğini ortaya çıkarmak isteyen Celaleddin ise zekice bir plan kurdu ve Haşhaşilerin oyununu bozdu. Celaleddin zekice planıyla Haşhaşilerin oyununu bozduğu o sahne ise milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. İşte o sahne…

18.06.2021 22:15 - Son Güncelleme: 18.06.2021 22:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





