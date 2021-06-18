Bozkır Arslanı Celaleddin’de nefes kesen sahne: Celaleddin zekice planıyla Haşhaşilerin oyununu bozdu!
Celaleddin zekice planıyla Haşhaşilerin oyununu bozdu! Atv'nin sevilen dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen beşinci bölümünde, Mihricihan saraya getirttiği zehirli yılanla Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak istedi. Yılan hem Kutlu Bike'yi hem de Şirin'i sokunca saray ayağa kalktı. Saldırıyı kimin düzenlediğini ortaya çıkarmak isteyen Celaleddin ise zekice bir plan kurdu ve Haşhaşilerin oyununu bozdu. Celaleddin zekice planıyla Haşhaşilerin oyununu bozduğu o sahne ise milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. İşte o sahne…
18.06.2021 22:15
- Son Güncelleme: 18.06.2021 22:23
Mihricihan saraya getirttiği zehirli yılanla Kutlu Bike'yi ortadan kaldırmak istedi. Yılan hem Kutlu Bike'yi hem de Şirin'i sokunca saray ayağa kalktı. Saldırıyı kimin düzenlediğini ortaya çıkarmak isteyen Celaleddin ise zekice bir plan kurdu.
Timur Melik'ten çarşıya tellak çıkarmasını ve Kutlu Bike'yi ısıran zehirli yılanla birlikte egzotik hayvanların sergilenmesini isteyen Celaleddin, bu sayede yılanın sahibine ulaşmayı planladı.
Haşhaşilerle birlikte çalışan ve Mihricihan'a yılanı sağlayan Yılancı Döndü, şehirden kaçmaya çalışırken tellağın çağrısını duydu.
Tutkusuna karşı koyamayan Döndü, 'görülmemiş hayvanlar'ı görmek için çarşıya gitti. Bu sırada Türkan Hatun'un gönderdiği hatun ve Haşhaşi fedaisi, Döndü'ye engel olmak için mekanına gitse de çok geç kalmıştı.
Çarşıdaki egzotik hayvanlar sergisini görünce kendinden geçen Yılancı Döndü, saraya gönderdiği yılanın hayvanlar arasında olduğunu fark edince büyük şaşkınlık yaşadı.