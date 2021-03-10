Hatalı kararlar veda iddialarını beraberinde getirdi! Star TV'nin fenomen dizisi için flaş karar... Sefirin Kızı dizisinde ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Neslihan Atagül'ün hastalığı nedeniyle yerini Tuba Büyüküstün'e bıraktığı Sefirin Kızı dizisiyle ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın geçtiğimiz hafta Sefirin Kızı'na veda etmesi izleyicilerin dikkatini çeken gelişmelerden olmuştu. Üstüne bir de final iddialarını konuşulması herkes de büyük şaşkınlık yarattı.