Hatalı kararlar veda iddialarını beraberinde getirdi! Star TV'nin fenomen dizisi için flaş karar...
Star TV ekranlarında pazartesi günleri sevilerek takip edilen Sefirin Kızı'nın final yapacağı iddiaları çok konuşuluyor. Özellikle son dönemlerde Sefirin Kızı'nda ayrılık çanları aralıksız çalıyor. Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu derken Sefirin Kızı'nda bir ayrılık daha yaşandı. Tuba Büyüküstün'ün gelişiyle yeni bir dönem başladı. Dizinin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın peş peşe ayrılması dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak ortaya daha bomba bir iddia atıldı. Kulislerde dizinin final yapacağı konuşuluyor.
10.03.2021 06:46
- Son Güncelleme: 10.03.2021 06:46
Hatalı kararlar veda iddialarını beraberinde getirdi! Star TV'nin fenomen dizisi için flaş karar... Sefirin Kızı dizisinde ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Neslihan Atagül'ün hastalığı nedeniyle yerini Tuba Büyüküstün'e bıraktığı Sefirin Kızı dizisiyle ilgili ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın geçtiğimiz hafta Sefirin Kızı'na veda etmesi izleyicilerin dikkatini çeken gelişmelerden olmuştu. Üstüne bir de final iddialarını konuşulması herkes de büyük şaşkınlık yarattı.