Kim Milyoner Olmak İster'de Kadir İnanır sorusu yarışmacının sonu oldu! Yeşilçam'ın o filmini bilemedi sosyal medyada gündem oldu

atv'nin yıllardır ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster?", her hafta izleyicileri ekran başına kitlemeye devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?"de 200 Bin TL değerindeki Kadir İnanır sorusu yarışmacının sonu oldu. İşte "Kadir İnanır hangi filmde "Ramazan" veya "İlyas" veya "Fuat" adlı bir karakteri canlandırmamıştır?" sorusunda yarışmacının verdiği cevap...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen "Kim Milyoner Olmak İster?", birbirinden başarılı yarışmacılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
YEŞİLÇAM SORUSU SONU OLDU
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Mahmut Esat Köse bugün Kim Milyoner Olmak İster'e adeta damga vurdu. Yarışmacının karşısına 200 bin TL değerinde "Kadir İnanır hangi filmde "Ramazan" veya "İlyas" veya "Fuat" adlı bir karakteri canlandırmamıştır?" sorusu çıktı.
Yarışmacı daha önce Kadir İnanır'ın filmlerini izlemediğini belirterek 'Çok bildiğim yerden gelmedi' ifadelerini kullandı.
A: Devlerin Aşkı
B: Tatar Ramazan
C: Kırık Bir Aşk Hikâyesi
D: Selvi Boylum Al Yazmalım
Sorunun seçenekleri arasında en çok B)Tatar Ramazan olacağını düşündü ancak yarışmacı çekilme kararı aldı.