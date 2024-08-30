Kim Milyoner Olmak İster'de Kadir İnanır sorusu yarışmacının sonu oldu! Yeşilçam'ın o filmini bilemedi sosyal medyada gündem oldu

atv'nin yıllardır ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster?", her hafta izleyicileri ekran başına kitlemeye devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?"de 200 Bin TL değerindeki Kadir İnanır sorusu yarışmacının sonu oldu. İşte "Kadir İnanır hangi filmde "Ramazan" veya "İlyas" veya "Fuat" adlı bir karakteri canlandırmamıştır?" sorusunda yarışmacının verdiği cevap...