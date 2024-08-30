PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Galerileri

Kim Milyoner Olmak İster'de Kadir İnanır sorusu yarışmacının sonu oldu! Yeşilçam'ın o filmini bilemedi sosyal medyada gündem oldu

atv'nin yıllardır ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan "Kim Milyoner Olmak İster?", her hafta izleyicileri ekran başına kitlemeye devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?"de 200 Bin TL değerindeki Kadir İnanır sorusu yarışmacının sonu oldu. İşte "Kadir İnanır hangi filmde "Ramazan" veya "İlyas" veya "Fuat" adlı bir karakteri canlandırmamıştır?" sorusunda yarışmacının verdiği cevap...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 23:46 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 23:46
Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır sorusu yarışmacının sonu oldu! Yeşilçam’ın o filmini bilemedi sosyal medyada gündem oldu 1

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen "Kim Milyoner Olmak İster?", birbirinden başarılı yarışmacılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır sorusu yarışmacının sonu oldu! Yeşilçam’ın o filmini bilemedi sosyal medyada gündem oldu 2

YEŞİLÇAM SORUSU SONU OLDU

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Mahmut Esat Köse bugün Kim Milyoner Olmak İster'e adeta damga vurdu. Yarışmacının karşısına 200 bin TL değerinde "Kadir İnanır hangi filmde "Ramazan" veya "İlyas" veya "Fuat" adlı bir karakteri canlandırmamıştır?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de Kadir İnanır sorusu yarışmacının sonu oldu! Yeşilçam’ın o filmini bilemedi sosyal medyada gündem oldu 3

Yarışmacı daha önce Kadir İnanır'ın filmlerini izlemediğini belirterek 'Çok bildiğim yerden gelmedi' ifadelerini kullandı.

A: Devlerin Aşkı
B: Tatar Ramazan
C: Kırık Bir Aşk Hikâyesi
D: Selvi Boylum Al Yazmalım

Sorunun seçenekleri arasında en çok B)Tatar Ramazan olacağını düşündü ancak yarışmacı çekilme kararı aldı.

SON DAKİKA