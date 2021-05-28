Harzemşah sarayında sular ısındı! Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun’un iktidar savaşı Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vurdu
Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah Mengüberti'nin hikayesini anlatan atv'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerden tam not almıştı. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen ikinci bölümü de izleyicileri ekran başına kilitledi. İkinci bölümde; Harzemşah sarayında sular ısındı, Sultan Aleaddin ve annesi Türkan Hatun karşı karşıya geldi. O sahne sosyal medyaya damga vurdu. İşte Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun'un iktidar savaşı…
Türkan Hatun, "Bu taht odasının sütunu benim. Gürzünü ciğerime vurma ki yıkılan duvarların arasında kalmayasın" diyerek iktidarın aslında kendisinde olduğunu vurgulayınca, Sultan Aleaddin "Devletin sultanına bu şekilde hitap ederseniz, yıkılan sadece taht odası değil devletin kendisi olur" yanıtını verdi.
Türkan Hatun, "Bu yüce devlettte adet olur ki sultanlar sefere çıkar, Türkanlar sarayı idare eder! Ama sultan sefere çıkmadığı için saray işlerine karışır olmuş" deyince Sultan Aleaddin "O seferlerde muzaffer olduğum için böyle bir sarayda oturmaktasınız. Ayrıca şehzade terbiyesi saray işi değil devlet işidir" şeklinde konuştu.