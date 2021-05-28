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Harzemşah sarayında sular ısındı! Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun’un iktidar savaşı Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vurdu

Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celaleddin Harezmşah Mengüberti'nin hikayesini anlatan atv'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerden tam not almıştı. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen ikinci bölümü de izleyicileri ekran başına kilitledi. İkinci bölümde; Harzemşah sarayında sular ısındı, Sultan Aleaddin ve annesi Türkan Hatun karşı karşıya geldi. O sahne sosyal medyaya damga vurdu. İşte Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun'un iktidar savaşı…

28.05.2021 22:53 - Son Güncelleme: 28.05.2021 22:56
Harzemşah sarayında sular ısındı! Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun’un iktidar savaşı Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vurdu

'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen ikinci bölümünde Harzemşah sarayında sular ısındı, Sultan Aleaddin ve annesi Türkan Hatun karşı karşıya geldi.

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Harzemşah sarayında sular ısındı! Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun’un iktidar savaşı Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vurdu

Sultan Aleaddin'in Cengiz Han'la görüşmeden dönen Celaleddin'i zindana attırması, sultanla Türkan Hatun arasında iplerin gerilmesine neden oldu. Türkan Hatun, emrindeki komutanlara Celaleddin'in zindandan çıkarılması emrini verirken, oğlunun huzuruna çıkarak meydan okudu.

Harzemşah sarayında sular ısındı! Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun’un iktidar savaşı Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vurdu

Türkan Hatun, "Devletin şehzadesini bir cani gibi zincire vurup zindana attırmak ne demek oluyor" sözleriyle sultana çıkışırken, Sultan Aleaddin, "Taht odasına bu şekilde girmek ne demek oluyor" diyerek yanıt verdi.

Harzemşah sarayında sular ısındı! Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun’un iktidar savaşı Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vurdu

Türkan Hatun, "Bu taht odasının sütunu benim. Gürzünü ciğerime vurma ki yıkılan duvarların arasında kalmayasın" diyerek iktidarın aslında kendisinde olduğunu vurgulayınca, Sultan Aleaddin "Devletin sultanına bu şekilde hitap ederseniz, yıkılan sadece taht odası değil devletin kendisi olur" yanıtını verdi.

Harzemşah sarayında sular ısındı! Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun’un iktidar savaşı Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vurdu

Türkan Hatun, "Bu yüce devlettte adet olur ki sultanlar sefere çıkar, Türkanlar sarayı idare eder! Ama sultan sefere çıkmadığı için saray işlerine karışır olmuş" deyince Sultan Aleaddin "O seferlerde muzaffer olduğum için böyle bir sarayda oturmaktasınız. Ayrıca şehzade terbiyesi saray işi değil devlet işidir" şeklinde konuştu.