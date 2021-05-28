Harzemşah sarayında sular ısındı! Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun’un iktidar savaşı Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vurdu

Türkan Hatun, "Bu yüce devlettte adet olur ki sultanlar sefere çıkar, Türkanlar sarayı idare eder! Ama sultan sefere çıkmadığı için saray işlerine karışır olmuş" deyince Sultan Aleaddin "O seferlerde muzaffer olduğum için böyle bir sarayda oturmaktasınız. Ayrıca şehzade terbiyesi saray işi değil devlet işidir" şeklinde konuştu.