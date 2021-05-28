Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın güzel oyuncusu yeni rotasını çizdi! Başarılı oyunculuğu ile yine dikkatleri üzerine çekecek!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Aslıhan Güner diziden ayrıldığını açıklamış ve teşekkürlerini sunmuştu. Güzel oyuncunun sevenleri bu habere çok üzülse de gelen müjde ile çok mutlu olacak, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinden sonra yeni projesi belli oldu. Dizideki rolü belli oldu ve imaj değişikliği yapacağı da heyecan yarattı. İşte Aslıhan Güner hakkında tüm bilgiler…