Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın güzel oyuncusu yeni rotasını çizdi! Başarılı oyunculuğu ile yine dikkatleri üzerine çekecek!
Sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk ilgiyle izleniyor ve kadroya eklenen, ayrılan isimler yakından takip ediliyor. Diziden ayrılan güzel oyuncu yeni rotasını çizdi ve yeni projesinin ne olduğu merak edilerek sıklıkla araştırılmaya başlandı. Başarılı oyunculuğu ile yine dikkatleri üzerine çekecek ve adından söz ettirecek. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başarılı oyuncusu Aslıhan Güner'in anlaşma sağladığı yeni dizi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.
Sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk ilgiyle izleniyor ve kadroya eklenen, ayrılan isimler yakından takip ediliyor. Diziden ayrılan güzel oyuncu yeni rotasını çizdi ve yeni projesinin ne olduğu merak edilerek sıklıkla araştırılmaya başlandı. Başarılı oyunculuğu ile yine dikkatleri üzerine çekecek ve adından söz ettirecek. Kuzen Yıldızı İlk Aşk'ın başarılı oyuncusu Aslıhan Güner'in anlaşma sağladığı yeni dizi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Aslıhan Güner diziden ayrıldığını açıklamış ve teşekkürlerini sunmuştu. Güzel oyuncunun sevenleri bu habere çok üzülse de gelen müjde ile çok mutlu olacak, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinden sonra yeni projesi belli oldu. Dizideki rolü belli oldu ve imaj değişikliği yapacağı da heyecan yarattı. İşte Aslıhan Güner hakkında tüm bilgiler…
ASLIHAN GÜNER KİMDİR?
Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar arşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçmiştir. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirmiştir.