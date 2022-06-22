Harley Quin kim olacak? Joker devam filmi ne zaman vizyona girecek? İşte Joker Folie à Deux filmi konusu ve oyuncuları...

Folie á Deux Filmi Konusu Nedir?

Joker 2 filmi konusu hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor fakat ilk film ile paralel olarak ilerlemesi bekleniyor. Joker filminde başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'i konu alır. Toplum tarafından yok sayılıp dışlanmış biridir ve dolayısıyla yapayalnız bırakılmıştır. Sürekli olarak birileriyle bağ kurma isteği içinde olan Arthur, hayatını taktığı iki maskeyle geçirir. Gündüzleri, hayatını idame ettirebilmek için palyaço maskesiyle dolaşırken geceleri ise hayatından silip atması asla mümkün olmayacak bir maske takar. Arthur babasız büyümüştür, annesi ise en yakın arkadaşıdır. Ayrıca annesi Arthur'u Happy adıyla çağırır. Annesinin onu Happy ismiyle çağırması her ne kadar içindeki acıyı gizlemeye yardımcı olsa da toplum tarafından gördüğü zorbalıklar Arthur'un toplumdan uzaklaşmasına ve aykırı bir karaktere bürünmesine neden olacaktır. Zamanla psikolojik anlamda tehlikeli sularda yüzmeye başlayan Arthur, kendini birden Gotham şehrinin suç ve kaosunun ortasında bulacaktır ve böylece Arthur olmaktan çıkıp Joker karakterine bürünür.