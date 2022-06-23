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Büyük sınav başlıyor! İşte Atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş 1. bölümde yaşanacaklar ve sürpriz oyuncu kadrosu...

Büyük sınav başlıyor. İçimizdeki Ateş 1. bölümüyle Atv'de! Oyuncu kadrosunda sürpriz isimler yer alan İçimizdeki Ateş büyük ilgi gördü. İşte hukuk fakültesinden mezun olan arkadaşların hikayesini anlatan ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş oyuncu kadrosu ve 1. bölümde yaşanacaklar.

23.06.2022 18:26 - Son Güncelleme: 23.06.2022 18:38
Büyük sınav başlıyor! İşte Atv’nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş 1. bölümde yaşanacaklar ve sürpriz oyuncu kadrosu...

BÜYÜK SINAV BAŞLIYOR!

İşte Atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş 1. bölümde yaşanacaklar ve sürpriz oyuncu kadrosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Büyük sınav başlıyor! İşte Atv’nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş 1. bölümde yaşanacaklar ve sürpriz oyuncu kadrosu...

OYUNCULAR

Burak Sevinç (Doğan Yener), Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan), İpek Filiz Yazıcı (Hale Vural), Atakan Hoşgören (Ege Şahin), Gizem Arıkan (Bahar Sayın), Demirhan Demircioğlu (Mert Karaman), Bilgesu Kural (Banu Sayın)

Büyük sınav başlıyor! İşte Atv’nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş 1. bölümde yaşanacaklar ve sürpriz oyuncu kadrosu...

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 1. BÖLÜM

Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır.

Büyük sınav başlıyor! İşte Atv’nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş 1. bölümde yaşanacaklar ve sürpriz oyuncu kadrosu...

Bu dört genç için bu yolda gidilmesi gereken tek yer kıdemli avukatlar Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisidir.

Büyük sınav başlıyor! İşte Atv’nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş 1. bölümde yaşanacaklar ve sürpriz oyuncu kadrosu...

En iyi olmak için en iyilerle çalışmak ilk hedef olsa da bu hiç de kolay olmaz. Doğan Yener'le çalışabilmek için onun zorlu sınavından geçip birçok rakibi geride bırakmaları gerekmektedir.

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