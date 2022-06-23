Büyük sınav başlıyor! İşte Atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş 1. bölümde yaşanacaklar ve sürpriz oyuncu kadrosu...
Büyük sınav başlıyor. İçimizdeki Ateş 1. bölümüyle Atv'de! Oyuncu kadrosunda sürpriz isimler yer alan İçimizdeki Ateş büyük ilgi gördü. İşte hukuk fakültesinden mezun olan arkadaşların hikayesini anlatan ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş oyuncu kadrosu ve 1. bölümde yaşanacaklar.
23.06.2022 18:26 - Son Güncelleme: 23.06.2022 18:38
BÜYÜK SINAV BAŞLIYOR!
İşte Atv'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş 1. bölümde yaşanacaklar ve sürpriz oyuncu kadrosu...