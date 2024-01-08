Yusuf Kavuk'un cesedi bulundu! Sıcak gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Olay sonrası gömdüğü yere pikniğe gitmiş...

Müge Anlı'da uzun süredir gündemi meşgul eden Yusuf Kavuk olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Yusuf Kavuk'un abisi Vedat Kavuk olay hakkında bir gazeteci titizliği ile yaptığı çalışmaları Müge Anlı'ya sundu. Konu hakkında ortaya yeni deliller çıktı. Bu delillerle beraber Yusuf Kavuk'un sevgilisi olduğu bilinen Derya Altun , Derya Altun'un annesi ve kız kardeşi, Yusuf Kavuk'un son görüştüğü kişi olan Harun Ateş ve Burcu gözaltına alındı.

Sorgularının ardından Harun Ateş , Derya Altun , Kübra Ş., Burcu S., ve Dilber Ş, İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.Savcılık sorgularının ardından Burcu S., serbest bırakılırken diğer şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Harun Ateş ve Derya Altun mahkemedeki ifadelerinin ardından 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kübra Ş. ve Dilber Ş., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AKRABASI OLARAK TANITMIŞ

Olaya ilişkin kan donduran detayları Müge Anlı, canlı yayında paylaştı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet özel ekibi tarafından sorgulanan şüphelilerden Derya Altun ifadesinde, "2020 yılında Alaçatı'ya tatile gittiğimde Yusuf'la tanıştık. Sonrasında aramızda gönül ilişkisi yaşadık. Bir süre sonra da ayrıldık. Fakat arkadaş olarak görüşmeye devam ettik. Makedonya'da okuduğum için sürekli oraya gidip geliyordum. Mayıs 2023 tarihinde Makedonya'ya Yusufla birlikte gittik. Bir gün sonra Bursa'da beraber olduğum Harun'da şüphelenmiş olmalı ki peşimizden Makedonya'ya geldi. Harun'un geldiğini öğrenince Yusuf'a, 'Gelen kişiye seni akrabam olarak tanıştıracam' dedim. Sonra Harun gelince yakın akrabam dedim. Oradayken Yusuf bana evlenme teklifinde bulundu. Kabul etmeyince Makedonya'dan ayrıldı. Sonrasında da bir daha görmedim. Abisi kayıp olduğunu söyleyince haberim oldu" dediği öğrenildi.