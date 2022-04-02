RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Televizyon Hakim güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ilk bölümüyle atv’de başlıyor! Başrollerde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel var...

Hakim güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ilk bölümüyle atv’de başlıyor! Başrollerde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel var...

atv'nin merakla beklenen iddialı dizisi Hakim'in izleyici ile buluşmasına çok az kaldı. Hakim, Pazartesi günü ilk bölümüyle atv'de başlıyor! Güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ekrana gelecek olan Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Seda Akman, Eslem Akar, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.

02.04.2022 12:30 - Son Güncelleme: 02.04.2022 12:32
Hakim güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ilk bölümüyle atv’de başlıyor! Başrollerde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel var...

Tanıtımlarıyla büyük ses getiren ve ilgi toplayan atv'nin yeni dizisi Hakim için son 2 gün. İlgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sosyal medyanın gündeminde olan dizi 4 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de atv'de ekran yolculuğuna başlayacak.

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Hakim güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ilk bölümüyle atv’de başlıyor! Başrollerde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel var...

ADALET Mİ VİCDAN MI?
Dünyada izlenme rekorları kıran "Your Honor" dizisinin uyarlaması olan "Hakim", yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin, oğlunun suça karışmasının ardından yaşadıklarını ele alacak.

Hakim güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ilk bölümüyle atv’de başlıyor! Başrollerde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel var...

Hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi, adalet ile vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu izleyiciye sunacak.

Hakim güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ilk bölümüyle atv’de başlıyor! Başrollerde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel var...

Dizinin yapımını Limon Yapım, yapımcılığını Hayri Aslan üstleniyor.

Hakim güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ilk bölümüyle atv’de başlıyor! Başrollerde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel var...

Genel koordinatörlüğünü Akın Topuz'un yaptığı Hakim'in yönetmen koltuğuna Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir otururken, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor.

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