Hakim güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ilk bölümüyle atv’de başlıyor! Başrollerde Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel var...
atv'nin merakla beklenen iddialı dizisi Hakim'in izleyici ile buluşmasına çok az kaldı. Hakim, Pazartesi günü ilk bölümüyle atv'de başlıyor! Güçlü hikayesi ve ilgi çekici senaryosuyla ekrana gelecek olan Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Seda Akman, Eslem Akar, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.
02.04.2022 12:30 - Son Güncelleme: 02.04.2022 12:32
ADALET Mİ VİCDAN MI?
Dünyada izlenme rekorları kıran "Your Honor" dizisinin uyarlaması olan "Hakim", yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin, oğlunun suça karışmasının ardından yaşadıklarını ele alacak.
Hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi, adalet ile vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu izleyiciye sunacak.
Genel koordinatörlüğünü Akın Topuz'un yaptığı Hakim'in yönetmen koltuğuna Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir otururken, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma kaleme alıyor.