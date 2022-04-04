Hakim dizisi bugün Atv'de başlıyor! İşte adalet ile vicdan arasındaki ince çizgide kalan Hakim'in ilk bölüm fragmanı ve oyuncuları...
Dünyada izlenme rekorları kıran "Your Honor" dizisinin uyarlaması olan "Hakim", yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin, oğlunun suça karışmasının ardından yaşadıklarını ele alacak. Hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi, adalet ile vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu izleyiciye sunacak. Hakim, hayatının en zor kararını vermek zorunda kalacak! Atv'nin yeni dizisi 4 Nisan'da başlıyor! Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan'ın gerçekleştirdiği "Hakim" Pazartesi akşamlarına damga vurmaya geliyor! Merakla beklenen Hakim dizisi 1. bölüm fragmanı büyük ilgi gördü. Peki Hakim 1. bölümde neler olacak? İşte oyuncu kadrosu ve konusu ile heyecan uyandıran Hakim dizisi ilk bölümde yaşanacaklar...
04.04.2022 10:10 - Son Güncelleme: 04.04.2022 10:39
HAKİM DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet Dağıstanlı), Hasibe Eren (Gülbahar Yalçın), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Gülsen Tuncer (Semra Dağlı), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Naz Çağla Irmak (Ceren Seyhan), Hakan Yufkacıgil (Celayir), Gökçen Gökçebağ (Rüzgar), Cem Söküt (Pusat Yalçın), Zamire Zeynep Özdemir (Esma), Ahmet Yıldırım (Mücahit), Rojhat Özsoy (Cuma), Almila Bayraktar (Yeliz), Ahmet Batuhan Çebi (Samet), Atilla Emirhan Kırık (Mustafa), Şura Asel Şener (Rabia), Selen Polat (Özge)