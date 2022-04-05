Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden ekranlarda! Her bölümüyle olay yaratan, akıllara kazınan bir Atv efsanesi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden ekranlarda! Her bölümüyle olay yaratan, akıllara kazınan bir efsane; EDHO... Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Müjde Uzman (Nazlı Meriç), Tarık Ünlüoğlu (Ünal Kaplan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeli) gibi güçlü isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosu ile kadın, erkek herkesin büyük bir ilgiyle takip ettiği EDHO ilk bölümüyle yeniden sevenlerinin karşısına çıkıyor. Yayınlanan her bölümüyle reyting rekorları kıran "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", Salı gününden itibaren hafta içi her gün saat 19.45'te a2 ekranlarında olacak.
05.04.2022 12:07 - Son Güncelleme: 05.04.2022 12:09
AKILLARA KAZINAN BİR EFSANE...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden ekranlarda! Her bölümüyle olay yaratan EDHO 1. bölümüyle a2 ekranlarında sevenleri ile buluşacak.
EDHO İLK SEZON OYUNCULARI
Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Deniz Çakır (Meryem Çakırbeyli), Müjde Uzman (Nazlı Meriç), Tarık Ünlüoğlu (Ünal Kaplan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Sabina Toziya (Hayriye Çakırbeli), Tuna Orhan (Servet Karademir), Sinan Demirer (Civciv-Yunus Tokgöz), Hakan Karahan (Özer Çetiner)