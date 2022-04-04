Müge Anlı'nın aradığı Celal Seyit'le ilgili gizli tanıktan korkunç sözler! Bülent Tuna'nın evine girerken görülmüştü: "Siyah çöp poşetleri ile..."
Müge Anlı'nın aradığı Celal Seyit'le ilgili gizli tanıktan korkunç sözler! Son olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda hakkındaki iddialara yanıt veren Bülent Tuna'nın evine girerken görülmüştü 13 yaşındaki Celal... 5 yıl önce sırra kadem basan küçük Celal'e ne oldu? Bugün Müge Anlı canlı yayınında Celal Seyit'i Bülent Tuna'nın yanında gördüğünü söyleyen tanıklar sözleri ile tüyler ürpertti. İşte Müge Anlıda aranan kayıp Celal Seyit'le ilgili son gelişmeler...
"SİYAH ÇÖP POŞETLER İLE EVDEN ÇIKTI"
Müge Anlı'nın aradığı kayıp Celal Seyit'le ilgili gizli tanıktan korkunç sözler geldi. En son Bülent Tuna'nın evine girerken görülmüştü 13 yaşındaki Suriye uyruklu Celal...
Bugün Müge Anlı son bölümde (4 Nisan 2022) gizli tanıkların ifadeleri hem kafa karıştırdı hem de tüyler ürpertti.
2017 tarihinden beri haber alınamayan 13 yaşındaki Celal Seyit, aile tarafından Müge Anlı'dan yardım istiyor. Kardeşini aramak için Müge Anlı'ya gelen Nur Seyit, eski dini nikahlı eşi Bülent Tuna'dan şüphelendiğini anlattı. Olayla ile ilgili bildiklerini anlatan Tuna'nın evinde pompalı tüfek olduğunu öğrenen Müge Anlı, "Nereden buluyorsunuz bu silahlı?" diyerek tepki gösterdi.
Evinde silah olmasının normal bir durum olduğunu belirten Bülent Tuna "İnternetten almıştım evde bulunuyor yıllardır. Hatta polis olayla ilgili arama yapmaya geldiğinde aldı. Bugün Türkiye'de herkesin evinde silah var" dedi. Bu sözlere kızan Müge Anlı "Burada kimin evinde pompalı tüfek var ya? Siz buraya savaşmaya mı geldiniz? Antalya'da senin pompalı tüfekle ne işin var? Bir gün herkesin evinde arama yapsınlar ve bunların elindeki silahları toplasınlar." dedi.
5 yıldır ulaşılamayan 13 yaşındaki Celal Seyit'le ilgili bugün Müge Anlı canlı yayınında korkunç iddialar yer aldı. Celal'i son olarak Bülent Tuna'nın yanında gören gizli tanıklar, 'siyah çöp poşeti' detayına dikkat çekti.