Müge Anlı'nın aradığı Celal Seyit'le ilgili gizli tanıktan korkunç sözler! Bülent Tuna'nın evine girerken görülmüştü: "Siyah çöp poşetleri ile..."

Evinde silah olmasının normal bir durum olduğunu belirten Bülent Tuna "İnternetten almıştım evde bulunuyor yıllardır. Hatta polis olayla ilgili arama yapmaya geldiğinde aldı. Bugün Türkiye'de herkesin evinde silah var" dedi. Bu sözlere kızan Müge Anlı "Burada kimin evinde pompalı tüfek var ya? Siz buraya savaşmaya mı geldiniz? Antalya'da senin pompalı tüfekle ne işin var? Bir gün herkesin evinde arama yapsınlar ve bunların elindeki silahları toplasınlar." dedi.