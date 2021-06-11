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Bozkır Arslanı Celaleddin’de nefes kesen sahne! Necmeddin Kübra savaşa mani oldu tarafları barıştırdı

Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in dördüncü bölümüyle izleyiciyle buluştu. Atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in dördüncü bölümünde Türkan Hatun'un ordusunun karşısına dikilen Celaleddin büyükvalidesini savaştan vazgeçmesi için ikna etmeye uğraşırken, durumu haber alıp gelen Horasan erenlerinden Necmeddin Kübra hazretleri duruma el koydu. İşte detaylar…

11.06.2021 21:45 - Son Güncelleme: 11.06.2021 21:54
Bozkır Arslanı Celaleddin’de nefes kesen sahne! Necmeddin Kübra savaşa mani oldu tarafları barıştırdı

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin babası Bahâeddin Veledin de hocası olan, Horasan erenlerinden Necmeddin Kübra hazretleri, çatışmayı önlemek için ordunun karşısına dikildi ve asası ile bir çizgi çekerek "Aha dünyanız aha da ahiretiniz. Ameline güvenen bu çizgiyi geçsin" buyurdu. Necmeddin Kübra ardından bir çadır kurulmasını emrederek Türkan Hatun ve Celaleddin'i çağırdı.

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Bozkır Arslanı Celaleddin’de nefes kesen sahne! Necmeddin Kübra savaşa mani oldu tarafları barıştırdı

Çadırda Türkan Hatun ve Celaleddin'le oturan Necmeddin Kübra, "İslam beldeleri küfür diyarlarına dönmüş. Muhammed Mustafa'nın ümmeti Macusilerin eline düşmüş. Kafir Moğol kapınıza dayanmış. Sizin derdiniz saltanat mıdır?" diye sordu.

Bozkır Arslanı Celaleddin’de nefes kesen sahne! Necmeddin Kübra savaşa mani oldu tarafları barıştırdı

Bu sözler üzerine Türkan Sultan "Şeyhim evlatlar validelerini çiğneyip geçerse düzen bozulmaz mı? Evlatlar validelerini ihanetle suçlayıp iftira atanların sözü ile hapsetmeye kalkışırsa düzen bozulmaz mı? Torunum askerlerine 'Türkan Hatun'a ok atacak var mıdır' deyip ok atmayanı zindana atsa düzen bozulmaz mı?" diye sordu.

Bozkır Arslanı Celaleddin’de nefes kesen sahne! Necmeddin Kübra savaşa mani oldu tarafları barıştırdı

Necmeddin Kübra tüm bu sorulara "Bozulur elbet" yanıtı verdi. Türkan Hatun ise "Bozulmuştur şeyhim. Bunların hepsi olmuştur. Sandığıma girip ihanet mektubunu bırakan, beni bu halledere düşüren o kızı koynuna alan torunum işte karşısınızda" dedi.

Bozkır Arslanı Celaleddin’de nefes kesen sahne! Necmeddin Kübra savaşa mani oldu tarafları barıştırdı

Celaleddin, bu suçlamaya "Sandığa o mektubu koyanı bulursam cezasını kendi ellerimle vereceğim. Masum bir kızın günahını almayın" diye yanıt verdi.