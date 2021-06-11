Bozkır Arslanı Celaleddin’de nefes kesen sahne! Necmeddin Kübra savaşa mani oldu tarafları barıştırdı
Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in dördüncü bölümüyle izleyiciyle buluştu. Atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in dördüncü bölümünde Türkan Hatun'un ordusunun karşısına dikilen Celaleddin büyükvalidesini savaştan vazgeçmesi için ikna etmeye uğraşırken, durumu haber alıp gelen Horasan erenlerinden Necmeddin Kübra hazretleri duruma el koydu. İşte detaylar…
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin babası Bahâeddin Veledin de hocası olan, Horasan erenlerinden Necmeddin Kübra hazretleri, çatışmayı önlemek için ordunun karşısına dikildi ve asası ile bir çizgi çekerek "Aha dünyanız aha da ahiretiniz. Ameline güvenen bu çizgiyi geçsin" buyurdu. Necmeddin Kübra ardından bir çadır kurulmasını emrederek Türkan Hatun ve Celaleddin'i çağırdı.
Bu sözler üzerine Türkan Sultan "Şeyhim evlatlar validelerini çiğneyip geçerse düzen bozulmaz mı? Evlatlar validelerini ihanetle suçlayıp iftira atanların sözü ile hapsetmeye kalkışırsa düzen bozulmaz mı? Torunum askerlerine 'Türkan Hatun'a ok atacak var mıdır' deyip ok atmayanı zindana atsa düzen bozulmaz mı?" diye sordu.