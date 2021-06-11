Bozkır Arslanı Celaleddin’de nefes kesen sahne! Necmeddin Kübra savaşa mani oldu tarafları barıştırdı

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin babası Bahâeddin Veledin de hocası olan, Horasan erenlerinden Necmeddin Kübra hazretleri, çatışmayı önlemek için ordunun karşısına dikildi ve asası ile bir çizgi çekerek "Aha dünyanız aha da ahiretiniz. Ameline güvenen bu çizgiyi geçsin" buyurdu. Necmeddin Kübra ardından bir çadır kurulmasını emrederek Türkan Hatun ve Celaleddin'i çağırdı.