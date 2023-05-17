Anne kızın buluşması Müge Anlı canlı yayınında! 312 saat sonra bulunan Eşmi Akıncı stüdyoya geldi! 312 saat boyunca ne yaşadı?
Kaybının 13. gününde tam da umutların kesildiği sırada Eşmi Akıncı'dan sevindiren haber gelmiş, 312 saat sonra bulunmuştu. Karaman'ın Ermenek İlçesine bağlı Güneyyurt Beldesi'nde kaybolan Eşmi Akıncı, halasının ahırında bulunmuştu. 17 Mayıs Müge Anlı canlı yayınında Eşmi Akıncı ve annesi kavuştu. Eşmi Akıncı, 312 saat boyunca yaşadıklarını canlı yayında anlattı.
17.05.2023 14:40 - Son Güncelleme: 17.05.2023 15:51
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı günlerdir 3 Mayıs gecesi Karaman'da şüpheli şekilde evinden kaybolan 52 yaşındaki Eşmi Akıncı'yı arıyordu.
Akıncı'nın bulunabilmesi için jandarma havadan ve karadan arama çalışmaları başlatıldı. Aramaya AFAD ve belde halkı da destek verdi ancak hiçbir ize rastlanmadı.
İki güvenlik kamerası arasındaki kısa mesafede sırra kadem basan Eşmi Akıncı'nın hayatından endişe ediliyordu. 312 saat sonra bir mucize gerçekleşti ve Eşmi Akıncı sağ olarak halasının ahırında bulundu.