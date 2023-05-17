Anne kızın buluşması Müge Anlı canlı yayınında! 312 saat sonra bulunan Eşmi Akıncı stüdyoya geldi! 312 saat boyunca ne yaşadı?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı günlerdir 3 Mayıs gecesi Karaman'da şüpheli şekilde evinden kaybolan 52 yaşındaki Eşmi Akıncı'yı arıyordu.

Akıncı'nın bulunabilmesi için jandarma havadan ve karadan arama çalışmaları başlatıldı. Aramaya AFAD ve belde halkı da destek verdi ancak hiçbir ize rastlanmadı.