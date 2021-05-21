Bozkır Arslanı Celaleddin’den zeki taktik! Moğol kuvvetlerini darmadağın etti Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı

Atv'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen ilk bölümünde Şehzade Celaleddin, Kutlu Bike'yi kurtarabilmek için Moğol güçlerine meydan okudu. Cengiz Han'ın esiri olan Kutlu Bike'den çok etkilenen ve onu kurtarmaya karar veren Celaleddin, zekice bir plan yaparak Moğol kuvvetlerini darmadağın etti. O anlar izleyicileri ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar…

21.05.2021 21:58 - Son Güncelleme: 21.05.2021 22:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





