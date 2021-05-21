Bozkır Arslanı Celaleddin’den zeki taktik! Moğol kuvvetlerini darmadağın etti Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı
Atv'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen ilk bölümünde Şehzade Celaleddin, Kutlu Bike'yi kurtarabilmek için Moğol güçlerine meydan okudu. Cengiz Han'ın esiri olan Kutlu Bike'den çok etkilenen ve onu kurtarmaya karar veren Celaleddin, zekice bir plan yaparak Moğol kuvvetlerini darmadağın etti. O anlar izleyicileri ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar…
21.05.2021 21:58
- Son Güncelleme: 21.05.2021 22:03
Esirin kaçtığı bilgisi iletilince, Cengiz Han, Celaleddin'den şüphelendi ve savaşçılarını Harzemşah kafilesinin peşinden yolladı. Kutlu Bike'yi sakladığı yerden çıkardıktan sonra Moğol kuvvetlerinin üzerlerine hücum ettiğini gören Celaleddin, bir avuç savaşçısıyla direnmeye karar verdi ve büyük mücadelenin fitilini ateşlemiş oldu.