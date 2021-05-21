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Bozkır Arslanı Celaleddin’den zeki taktik! Moğol kuvvetlerini darmadağın etti Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı

Atv'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen ilk bölümünde Şehzade Celaleddin, Kutlu Bike'yi kurtarabilmek için Moğol güçlerine meydan okudu. Cengiz Han'ın esiri olan Kutlu Bike'den çok etkilenen ve onu kurtarmaya karar veren Celaleddin, zekice bir plan yaparak Moğol kuvvetlerini darmadağın etti. O anlar izleyicileri ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar…

21.05.2021 21:58 - Son Güncelleme: 21.05.2021 22:03
Bozkır Arslanı Celaleddin’den zeki taktik! Moğol kuvvetlerini darmadağın etti Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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Bozkır Arslanı Celaleddin’den zeki taktik! Moğol kuvvetlerini darmadağın etti Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı

Cengiz Han'ın esiri olan Kutlu Bike'den çok etkilenen ve onu kurtarmaya karar veren Celaleddin, zekice bir plan yaptı. Ava çıkan Cengiz Han'ın kendileriyle görüşemeyeceği bildirilince Harzemşah kafilesi başkente dönmek üzere yola çıkmaya karar verdi.

Bozkır Arslanı Celaleddin’den zeki taktik! Moğol kuvvetlerini darmadağın etti Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı

Tam da bu sırada esir Kutlu Bike'nin kaçtığı ortaya çıktı ve Cebe, kafileyi aramak istedi. Oysa Celaleddin planını çoktan yapmıştı.

Bozkır Arslanı Celaleddin’den zeki taktik! Moğol kuvvetlerini darmadağın etti Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı

Esirin kaçtığı bilgisi iletilince, Cengiz Han, Celaleddin'den şüphelendi ve savaşçılarını Harzemşah kafilesinin peşinden yolladı. Kutlu Bike'yi sakladığı yerden çıkardıktan sonra Moğol kuvvetlerinin üzerlerine hücum ettiğini gören Celaleddin, bir avuç savaşçısıyla direnmeye karar verdi ve büyük mücadelenin fitilini ateşlemiş oldu.

Bozkır Arslanı Celaleddin’den zeki taktik! Moğol kuvvetlerini darmadağın etti Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı

Kutlu Bike'yi elçilik kafilesi ile birlikte yollayan Celaleddin, ustaca taktiği ile Moğol kuvvetlerini çembere alarak darmadağın etti.

Bozkır Arslanı Celaleddin’den zeki taktik! Moğol kuvvetlerini darmadağın etti Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı
Bozkır Arslanı Celaleddin’den zeki taktik! Moğol kuvvetlerini darmadağın etti Kutlu Bike’yi ölümden kurtardı