Gönül Dağı’nın Serdar’ından müjdeli haber! Yeni projesi ile çok konuşulacak! Başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu!
Dizi severleri meraklandıran bir gelişme yaşandı ve Gönül Dağı'nın Serdar'ından müjdeli haber geldi. Son olarak TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Dilek'in eski nişanlısı Serdar karakterine hayat veren başarılı ve yakışıklı oyuncunun yeni dizisi belli oldu. İzleyenlerin hafızalarına kazınan isim Utku Ateş yeni projesi ile çok konuşulacak, başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu. Gönül Dağı'nın Serdar'ı Utku Ateş'in yeni projesi ve hayatı hakkındaki bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Dizi severleri meraklandıran bir gelişme yaşandı ve Gönül Dağı'nın Serdar'ından müjdeli haber geldi. Son olarak TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Dilek'in eski nişanlısı Serdar karakterine hayat veren başarılı ve yakışıklı oyuncunun yeni dizisi belli oldu. İzleyenlerin hafızalarına kazınan isim Utku Ateş yeni projesi ile çok konuşulacak, başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu. Gönül Dağı'nın Serdar'ı Utku Ateş'in yeni projesi ve hayatı hakkındaki bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
TRT 1'de Cumartesi akşamları ekrana gelen Gönül Dağı dizisinden ayrılan Utku Ateş hemen başka bir proje için el sıkıştı bile. Dizi kadrolarındaki değişiklikleri yakından takip eden izleyiciler Gönül Dağı'nın Serdar karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan Utku Ateş hakkındaki bilgileri gündemde sıklıkla araştırır oldu. Utku Ateş'in yeni dizisinde dair detaylar belli olurken, hayat vereceği karakter de açıklandı. İşte detaylar…