Gönül Dağı’nın Serdar’ından müjdeli haber! Yeni projesi ile çok konuşulacak! Başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu!

Dizi severleri meraklandıran bir gelişme yaşandı ve Gönül Dağı'nın Serdar'ından müjdeli haber geldi. Son olarak TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Dilek'in eski nişanlısı Serdar karakterine hayat veren başarılı ve yakışıklı oyuncunun yeni dizisi belli oldu. İzleyenlerin hafızalarına kazınan isim Utku Ateş yeni projesi ile çok konuşulacak, başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu. Gönül Dağı'nın Serdar'ı Utku Ateş'in yeni projesi ve hayatı hakkındaki bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.