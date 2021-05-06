RAMAZAN İMSAKİYE
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Gönül Dağı’nın Serdar’ından müjdeli haber! Yeni projesi ile çok konuşulacak! Başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu!

Dizi severleri meraklandıran bir gelişme yaşandı ve Gönül Dağı'nın Serdar'ından müjdeli haber geldi. Son olarak TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Dilek'in eski nişanlısı Serdar karakterine hayat veren başarılı ve yakışıklı oyuncunun yeni dizisi belli oldu. İzleyenlerin hafızalarına kazınan isim Utku Ateş yeni projesi ile çok konuşulacak, başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu. Gönül Dağı'nın Serdar'ı Utku Ateş'in yeni projesi ve hayatı hakkındaki bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

06.05.2021 16:22 - Son Güncelleme: 06.05.2021 16:22
Gönül Dağı’nın Serdar’ından müjdeli haber! Yeni projesi ile çok konuşulacak! Başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu!

Dizi severleri meraklandıran bir gelişme yaşandı ve Gönül Dağı'nın Serdar'ından müjdeli haber geldi. Son olarak TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Dilek'in eski nişanlısı Serdar karakterine hayat veren başarılı ve yakışıklı oyuncunun yeni dizisi belli oldu. İzleyenlerin hafızalarına kazınan isim Utku Ateş yeni projesi ile çok konuşulacak, başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu. Gönül Dağı'nın Serdar'ı Utku Ateş'in yeni projesi ve hayatı hakkındaki bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

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Gönül Dağı’nın Serdar’ından müjdeli haber! Yeni projesi ile çok konuşulacak! Başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu!

TRT 1'de Cumartesi akşamları ekrana gelen Gönül Dağı dizisinden ayrılan Utku Ateş hemen başka bir proje için el sıkıştı bile. Dizi kadrolarındaki değişiklikleri yakından takip eden izleyiciler Gönül Dağı'nın Serdar karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan Utku Ateş hakkındaki bilgileri gündemde sıklıkla araştırır oldu. Utku Ateş'in yeni dizisinde dair detaylar belli olurken, hayat vereceği karakter de açıklandı. İşte detaylar…

Gönül Dağı’nın Serdar’ından müjdeli haber! Yeni projesi ile çok konuşulacak! Başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu!

UTKU ATEŞ CAM TAVANLAR KADROSUNDA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre OJO Pictures'ın Show TV için çektiği Cam Tavanlar dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Fehmi Öztürk'ün yönettiği, Meriç Acemi'nin yazdığı dizinin kadrosuna Utku Ateş dahil oldu.

Gönül Dağı’nın Serdar’ından müjdeli haber! Yeni projesi ile çok konuşulacak! Başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu!

Ateş merakla beklenen dizide İskender karakterine hayat verecek. Dizinin başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka yer alıyor.

Gönül Dağı’nın Serdar’ından müjdeli haber! Yeni projesi ile çok konuşulacak! Başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu!

GÖNÜL DAĞI'NIN SERDAR'I UTKU ATEŞ KİMDİR?

Utku Ateş, 1 Ocak 1990, İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun oldu. Ayrıca Akademi 35,5 Temel Oyunculuk Atölyesinde eğitim aldı.