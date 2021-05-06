Esra Erol’da büyük şok! Ağabey dediği Ümit’le kaçan Sibel’den tepki çeken sözler “Kocam üç çocuğumuzu yurda verebilirdi”
Atv'nin ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da izleyiciyi şoke eden bir olay yaşandı. Programa katılan 4 çocuk babası Orhan Küçükşahinoğlu, karısı Sibel'in komşuları Zehra Çaylak'ın sevgilisi Ümit Paslı'ya kaçtığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Çocuklarının küçük olduğunu belirten Ümit Bey, "Çocuklarımın üzerlerine kapıyı kilitleyip işe gidiyorum. Evde yangın çıksa kül olurlar" dedi. Yaşanan olayın ardından Orhan Küçükşahinoğlu ile yüzleşen Sibel, "Kocam üç çocuğumuzu yurda verebilirdi" diyerek tepki çekti. İşte detaylar…
"BENİ ZEHRA KÖTÜ YOLA SOKTU"
Kendisini Zehra'nın kötü yola soktuğunu belirten Sibel, "Zehra beni erkeklerle görüştürüyordu. Zehra bana 'Ben sana Facebook'tan bulacağım sen bekle, ben senin arkandayım' diyordu. Beni birileriyle buluşturuyordu, onlarda bana para veriyordu, çocuklarıma harcıyordum "dedi.