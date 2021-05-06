RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Esra Erol’da büyük şok! Ağabey dediği Ümit’le kaçan Sibel’den tepki çeken sözler “Kocam üç çocuğumuzu yurda verebilirdi”

Atv'nin ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da izleyiciyi şoke eden bir olay yaşandı. Programa katılan 4 çocuk babası Orhan Küçükşahinoğlu, karısı Sibel'in komşuları Zehra Çaylak'ın sevgilisi Ümit Paslı'ya kaçtığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Çocuklarının küçük olduğunu belirten Ümit Bey, "Çocuklarımın üzerlerine kapıyı kilitleyip işe gidiyorum. Evde yangın çıksa kül olurlar" dedi. Yaşanan olayın ardından Orhan Küçükşahinoğlu ile yüzleşen Sibel, "Kocam üç çocuğumuzu yurda verebilirdi" diyerek tepki çekti. İşte detaylar…

06.05.2021 18:42 - Son Güncelleme: 06.05.2021 19:00
Esra Erol’da büyük şok! Ağabey dediği Ümit’le kaçan Sibel’den tepki çeken sözler “Kocam üç çocuğumuzu yurda verebilirdi”

Sibel Küçükşahinoğlu, en küçüğü 4, 8, 9 ve 15 yaşlarında olan 4 çocuğunu 10 Nisan günü işe gidiyorum diyerek evde bırakıp ortadan kayboldu. Sibel'in eşi Orhan Küçükşahinoğlu ise Esra Erol'da programına başvurarak yardım istedi.

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Esra Erol’da büyük şok! Ağabey dediği Ümit’le kaçan Sibel’den tepki çeken sözler “Kocam üç çocuğumuzu yurda verebilirdi”

Karısı Sibel'in Zehra Çaylak'ın sevgilisi Ümit Paslı'ya kaçtığını söyleyen Orhan Küçükşahinoğlu, 4 çocuğunu da yurda vermeyi düşündüğünü belirterek "Çocuklarım küçük üzerlerine kapıyı kilitleyip işe gidiyorum. Evde yangın çıksa kül olurlar" dedi.

Esra Erol’da büyük şok! Ağabey dediği Ümit’le kaçan Sibel’den tepki çeken sözler “Kocam üç çocuğumuzu yurda verebilirdi”

Zehra Hanım ise Küçükşahinoğlu'nun 9 yaşındaki çocuklarının anneleri için "Biz o kadını istemiyoruz" dediğini iddia etti.

Esra Erol’da büyük şok! Ağabey dediği Ümit’le kaçan Sibel’den tepki çeken sözler “Kocam üç çocuğumuzu yurda verebilirdi”

Çocuklarını Zehra Hanım'ın doldurduğunu söyleyen Sibel Küçükşahinoğlu'nun "Ben Ümit'e kaçtıysam kocam da üç çocuğumuzu yurda verebilirdi" diyerek şaşkınlık yarattı.

Esra Erol’da büyük şok! Ağabey dediği Ümit’le kaçan Sibel’den tepki çeken sözler “Kocam üç çocuğumuzu yurda verebilirdi”

"BENİ ZEHRA KÖTÜ YOLA SOKTU"
Kendisini Zehra'nın kötü yola soktuğunu belirten Sibel, "Zehra beni erkeklerle görüştürüyordu. Zehra bana 'Ben sana Facebook'tan bulacağım sen bekle, ben senin arkandayım' diyordu. Beni birileriyle buluşturuyordu, onlarda bana para veriyordu, çocuklarıma harcıyordum "dedi.