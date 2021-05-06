Esra Erol’da büyük şok! Ağabey dediği Ümit’le kaçan Sibel’den tepki çeken sözler “Kocam üç çocuğumuzu yurda verebilirdi”

"BENİ ZEHRA KÖTÜ YOLA SOKTU"

Kendisini Zehra'nın kötü yola soktuğunu belirten Sibel, "Zehra beni erkeklerle görüştürüyordu. Zehra bana 'Ben sana Facebook'tan bulacağım sen bekle, ben senin arkandayım' diyordu. Beni birileriyle buluşturuyordu, onlarda bana para veriyordu, çocuklarıma harcıyordum "dedi.