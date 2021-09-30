Gönül Dağı’na bomba isim! Payitaht Abdülhamid dizisindeki rolü ile hafızalara kazınmıştı! Canlandıracağı karakter ise...
Cumartesi akşamları TRT 1'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisinin kadrosu daha da güçleniyor. Daha önce Payitaht Abdülhamid ve daha pek çok dizi projesinde yer alarak başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan bir isim kadroya dahil oldu. Gönül Dağı'nda hangi karaktere hayat vereceği de belli oldu ve izleyiciler merakla kim olduğunu araştırmaya başladı. Gönül Dağı yeni bölümde izleyicilere buluşacak olan ismin kim olduğu ve hayatına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.
Gönül Dağı yeni bölümleri heyecanlı sahneler ile TRT 1'de Cumartesi akşamları izleyicilerle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çeken Gönül Dağı kadrosuna bir oyuncu daha katıldı ve hayatı hakkında bilgiler de merak edilerek araştırılır oldu. Payitaht Abdülhamid dizisinde de oynayan ve başarılı oyunculuk sergileyen ismin kim olduğu ve hangi bölümde izleyici karşısına çıkacağı netleşti. İşte Gönül Dağı'na katılan o isim…
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT'nin Cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi "Gönül Dağı" dizisine yeni bir oyuncu daha dahil oldu.
Daha önce "Çırağan Baskını", "Sevda Kuşun Kanadında", "Mehmetçik Kut'ül Amare" ve "Payitaht Abdülhamid" dizilerinde rol alan Haktanır, Gönül Dağı'nın 2 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak 34. Bölümünde seyirci karşısına çıkacak.