Gönül Dağı’na bomba isim! Payitaht Abdülhamid dizisindeki rolü ile hafızalara kazınmıştı! Canlandıracağı karakter ise...

Gönül Dağı yeni bölümleri heyecanlı sahneler ile TRT 1'de Cumartesi akşamları izleyicilerle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çeken Gönül Dağı kadrosuna bir oyuncu daha katıldı ve hayatı hakkında bilgiler de merak edilerek araştırılır oldu. Payitaht Abdülhamid dizisinde de oynayan ve başarılı oyunculuk sergileyen ismin kim olduğu ve hangi bölümde izleyici karşısına çıkacağı netleşti. İşte Gönül Dağı'na katılan o isim…