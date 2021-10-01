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Büyük savaş başlıyor! İkimizin Sırrı 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Alp seni değil, beni tercih etti!

Büyük savaş başlıyor! Atv ekranlarının sevilen dizisi İkimizin Sırrı, yayınlanan son bölümüyle izleyiciden tam not almıştı. Milyonları ekran başına kilitleyen ve sosyal medyaya damga vuran bölümün ardından yayınlanan fragmanlar ise nefes kesti. İkimizin Sırrı'nın 9. bölüm fragmanına "Seni artık görmek istemiyorum!" sözleri damga vururken merakla beklenen fragman da yayınlandı. İkimizin Sırrı 9. bölüm 2. fragmanı yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. Peki İkimizin Sırrı 9. bölümde neler yaşanacak? İşte İkimizin Sırrı 9. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...

01.10.2021 15:51 - Son Güncelleme: 01.10.2021 15:51
Büyük savaş başlıyor! İkimizin Sırrı 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Alp seni değil, beni tercih etti!

Başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın'ın paylaştığı yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanlarla heyecanı kat kat arttırdı.

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Büyük savaş başlıyor! İkimizin Sırrı 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Alp seni değil, beni tercih etti!

3 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek bölümde yaşanacaklar ise merak konusu oldu. İşte İkimizin Sırrı 9. bölümden ipuçları...

Büyük savaş başlıyor! İkimizin Sırrı 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Alp seni değil, beni tercih etti!

İKİMİZİN SIRRI 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Alp'in Neva ile evli olduklarını açıklaması her yerde deprem etkisi yaratır.

Büyük savaş başlıyor! İkimizin Sırrı 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Alp seni değil, beni tercih etti!

Kasım ve Türkan ailelerinin mirasını korumak için hemen harekete geçerler ve Neva'ya büyük bir teklif yaparlar.

Büyük savaş başlıyor! İkimizin Sırrı 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Alp seni değil, beni tercih etti!

Kızını kaybeden Neva hem Karahun ailesi hem de Ece tarafından sıkıştırılınca dayanamayacak noktaya gelir.

Büyük savaş başlıyor! İkimizin Sırrı 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Alp seni değil, beni tercih etti!

Alp Korhan'ın sevkiyatını durdurmuştur.

Büyük savaş başlıyor! İkimizin Sırrı 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Alp seni değil, beni tercih etti!

Korhan mallarını kaybetmesiyle delirir ve serseri mayın gibi her yere saldırmaya başlar.

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