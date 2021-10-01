Büyük savaş başlıyor! İkimizin Sırrı 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Alp seni değil, beni tercih etti!
Büyük savaş başlıyor! Atv ekranlarının sevilen dizisi İkimizin Sırrı, yayınlanan son bölümüyle izleyiciden tam not almıştı. Milyonları ekran başına kilitleyen ve sosyal medyaya damga vuran bölümün ardından yayınlanan fragmanlar ise nefes kesti. İkimizin Sırrı'nın 9. bölüm fragmanına "Seni artık görmek istemiyorum!" sözleri damga vururken merakla beklenen fragman da yayınlandı. İkimizin Sırrı 9. bölüm 2. fragmanı yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. Peki İkimizin Sırrı 9. bölümde neler yaşanacak? İşte İkimizin Sırrı 9. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...
01.10.2021 15:51
- Son Güncelleme: 01.10.2021 15:51
3 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek bölümde yaşanacaklar ise merak konusu oldu. İşte İkimizin Sırrı 9. bölümden ipuçları...