Vav TV İzle
Haberler Televizyon Esra Erol’da ilginç olay! Bakıcı olarak tanıttığı kadınla eşini aldattı yaptırdığı dövme ihaneti ortaya çıkardı

Esra Erol’da ilginç olay! Bakıcı olarak tanıttığı kadınla eşini aldattı yaptırdığı dövme ihaneti ortaya çıkardı

Esra Erol'da ilginç olay! Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına Berişbek çiftinin yüzleşmesi damga vurdu. Programa başvuran Kübra Berişbek, eşi Ramazan Berişbek'in kendisine ihanet ettiğini belirtti. Eşinin Betül isimli bir kadınla ilişkisi olduğunu vurgulayan Kübra Hanım, "Betül isimli kişiyi bana çocuklarımızın bakıcısı diye tanıttı. Kübra'nın baş harfi olan K dövmesi vardı, bu dövmeyi B harfine çevirdi" ifadelerini kullandı. Eşiyle boşanmaya karar veren Kübra Hanım, dövmeyi gördükten sonra farklı bir karar aldığını açıkladı. İşte detaylar...

29.09.2021 19:30 - Son Güncelleme: 29.09.2021 19:35
Esra Erol’da ilginç olay! Bakıcı olarak tanıttığı kadınla eşini aldattı yaptırdığı dövme ihaneti ortaya çıkardı

Esra Erol'da programına başvuran Kübra Berişbek, Ramazan Berişbek ile 5 yıllık evlilikleri süresince ciddi sorunlar yaşanmadığını belirterek eşinin kendisine ihanet ettiğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Erol’da ilginç olay! Bakıcı olarak tanıttığı kadınla eşini aldattı yaptırdığı dövme ihaneti ortaya çıkardı

DÖVMESİNİ DEĞİŞTİRDİ!
Eşiyle ilgili önemli iddialarda bulunan Kübra Berişbek, şunları söyledi: "Betül isimli kişiyi bana çocuklarımızın bakıcısı diye tanıttı.

Esra Erol’da ilginç olay! Bakıcı olarak tanıttığı kadınla eşini aldattı yaptırdığı dövme ihaneti ortaya çıkardı

Kübra'nın baş harfi olan K dövmesi vardı, bu dövmeyi B harfine çevirdi. Normalde anlaşmalı boşanacaktım ama B harfi dövmesini görünce bundan vazgeçtim"

Esra Erol’da ilginç olay! Bakıcı olarak tanıttığı kadınla eşini aldattı yaptırdığı dövme ihaneti ortaya çıkardı

Kayınvalidesinin de bu ilişkiden haberdar olduğunu söyleyen genç kadın, kocasının 7 aylık boşanma sürecinde de kendileriyle ilgilenmediğini vurguladı.

Esra Erol’da ilginç olay! Bakıcı olarak tanıttığı kadınla eşini aldattı yaptırdığı dövme ihaneti ortaya çıkardı

KARI-KOCA CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ!
Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan Ramazan Berişbek atv ekranlarında söz hakkını kullandı.

SON DAKİKA