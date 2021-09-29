Esra Erol’da ilginç olay! Bakıcı olarak tanıttığı kadınla eşini aldattı yaptırdığı dövme ihaneti ortaya çıkardı
Esra Erol'da ilginç olay! Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına Berişbek çiftinin yüzleşmesi damga vurdu. Programa başvuran Kübra Berişbek, eşi Ramazan Berişbek'in kendisine ihanet ettiğini belirtti. Eşinin Betül isimli bir kadınla ilişkisi olduğunu vurgulayan Kübra Hanım, "Betül isimli kişiyi bana çocuklarımızın bakıcısı diye tanıttı. Kübra'nın baş harfi olan K dövmesi vardı, bu dövmeyi B harfine çevirdi" ifadelerini kullandı. Eşiyle boşanmaya karar veren Kübra Hanım, dövmeyi gördükten sonra farklı bir karar aldığını açıkladı. İşte detaylar...
29.09.2021 19:30
- Son Güncelleme: 29.09.2021 19:35
Esra Erol'da programına başvuran Kübra Berişbek, Ramazan Berişbek ile 5 yıllık evlilikleri süresince ciddi sorunlar yaşanmadığını belirterek eşinin kendisine ihanet ettiğini söyledi.
DÖVMESİNİ DEĞİŞTİRDİ!
Eşiyle ilgili önemli iddialarda bulunan Kübra Berişbek, şunları söyledi: "Betül isimli kişiyi bana çocuklarımızın bakıcısı diye tanıttı.
KARI-KOCA CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ!
Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan Ramazan Berişbek atv ekranlarında söz hakkını kullandı.