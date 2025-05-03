Gönül Dağı 177. bölüm full izle! TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm HD tek parça izle…

Gönül Dağı dizisi bu akşam 177. bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Seyirciler, Gönül Dağı 177. bölüm tek parça full HD izleme linkini araştırıyor. Melis Sevinç ve Berk Atan'ın başrollerinde olduğu dizinin yeni bölümü izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki Gönül Dağı yeni bölümü full HD nasıl izlenir? İşte konuya dair detaylar…
GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?
Gönül Dağı'nın yeni bölümünde Amcaoğulları, Süleyman'ın yetkilerinin alındığını öğrenince onu savunmak için dava açmaya karar verir. Selma'nın artan sağlık sorunları ise endişe yaratır; gelen doktor haberiyle sarsılır. Ailece çıktıkları piknikte sürpriz gelişmeler yaşanırken, balayından dönen Erkan ve Filiz'in dönüşü mahallede hareketlilik yaratır. Bu arada Adile ve Kiraz arasında keyifli bir rekabet başlar.
GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Nazlı Pınar Kaya, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar, Öykü Gürman, Ege Aydan, Erdal Özyağcılar, Erdal Cindoruk, Süeda Çil, Serkan Kuru, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Burak Can, Nuri Gökaşan, Zümre Meğreli, Tuna Orhan, Hüseyin Sevimli, Öge Sözbaş, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Sercan İnceer, Burak Haktanır, Cemil Şahin, Faruk Karagül, Gözde Dernek, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Ayşen İnci, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı, İmren Şengel, Kübra Balcan, Zeynep Bostancı, Sevilay Gültekin, Mehmet Yiğit Uzunal
GÖNÜL DAĞI 177. BÖLÜM FULL İZLE
TRT 1 ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz ⤵
https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi
(Kaynak: Gönül Dağı)