Gönül Dağı 177. bölüm full izle! TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm HD tek parça izle…

Gönül Dağı dizisi bu akşam 177. bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Seyirciler, Gönül Dağı 177. bölüm tek parça full HD izleme linkini araştırıyor. Melis Sevinç ve Berk Atan'ın başrollerinde olduğu dizinin yeni bölümü izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki Gönül Dağı yeni bölümü full HD nasıl izlenir? İşte konuya dair detaylar…

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gönül Dağı'nın yeni bölümünde Amcaoğulları, Süleyman'ın yetkilerinin alındığını öğrenince onu savunmak için dava açmaya karar verir. Selma'nın artan sağlık sorunları ise endişe yaratır; gelen doktor haberiyle sarsılır. Ailece çıktıkları piknikte sürpriz gelişmeler yaşanırken, balayından dönen Erkan ve Filiz'in dönüşü mahallede hareketlilik yaratır. Bu arada Adile ve Kiraz arasında keyifli bir rekabet başlar.