SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Galerileri

Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi nerede ve ne zaman çekildiği merak ediliyor. Kocan Kadar Konuş filminin ikincisi olarak çıkan "Kocan Kadar Konuş: Diriliş" filminin oyuncuları ve konusu seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi nerede çekildi? İşte bilgiler…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 16:30 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 16:30
Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi, oyuncu kadrosu ve hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu filmde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım başrolleri paylaşırken, Hümeyra ve Enis Arıkan gibi isimler de kadroda yer alıyor. Peki Kocan Kadar Konuş Diriliş ne zaman ve nerede çekildi? İşte film hakkında bilgiler…

Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi?

Kocan Kadar Konuş filminin çekimleri, doğal güzellikleriyle dikkat çeken Bolu'nun Göynük ilçesi ile Sakarya'nın tarihi dokusunu koruyan Taraklı ilçesinde gerçekleştirildi.

Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi konusu nedir?

Kocan Kadar Konuş: Diriliş filminde, geleneksel kalıplara ve toplumun dayattığı "el âlem ne der" düşüncesine karşı duran Efsun'un hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Sinan'a evlenme teklifi eden Efsun, bu cesur adımın ardından düğün hazırlıklarına başlarken, karşılarına çıkan en büyük engel ise iki ailenin çatışmaları oluyor.

Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi oyuncu kadrosu

Ezgi Mola

Murat Yıldırım

Hümeyra

Nevra Serezli

Gülenay Kalkan

Eda Ece

Begüm Öner

Gül Arıcı

Muhammet Uzuner

İsmail İncekara

Nilgün Kasapbaşoğlu

Meltem Özsavaş

Hakan Salınmış

Enis Arıkan

Bora Akkaş

Güven Murat Akpınar

Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Güçlü Yalçıner

Mehmet Baran Erdoğan

Tolga Çıklaçiftçi

Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Romina Özipekçi

Gözde Seda Altuner

Burak Topaloğlu

Emine Gülsüm Göznümer

Ayten Mısırlıoğlu

(Kaynak: Kocan Kadar Konuş Diriliş)