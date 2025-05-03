Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi, oyuncu kadrosu ve hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu filmde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım başrolleri paylaşırken, Hümeyra ve Enis Arıkan gibi isimler de kadroda yer alıyor. Peki Kocan Kadar Konuş Diriliş ne zaman ve nerede çekildi? İşte film hakkında bilgiler…