Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi, oyuncu kadrosu ve hikayesi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu filmde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım başrolleri paylaşırken, Hümeyra ve Enis Arıkan gibi isimler de kadroda yer alıyor. Peki Kocan Kadar Konuş Diriliş ne zaman ve nerede çekildi? İşte film hakkında bilgiler…
Kocan Kadar Konuş Diriliş nerede çekildi?
Kocan Kadar Konuş filminin çekimleri, doğal güzellikleriyle dikkat çeken Bolu'nun Göynük ilçesi ile Sakarya'nın tarihi dokusunu koruyan Taraklı ilçesinde gerçekleştirildi.
Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi konusu nedir?
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filminde, geleneksel kalıplara ve toplumun dayattığı "el âlem ne der" düşüncesine karşı duran Efsun'un hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Sinan'a evlenme teklifi eden Efsun, bu cesur adımın ardından düğün hazırlıklarına başlarken, karşılarına çıkan en büyük engel ise iki ailenin çatışmaları oluyor.
Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi oyuncu kadrosu
Ezgi Mola
Murat Yıldırım
Hümeyra
Nevra Serezli
Gülenay Kalkan
Eda Ece
Begüm Öner
Gül Arıcı
Muhammet Uzuner
İsmail İncekara
Nilgün Kasapbaşoğlu
Meltem Özsavaş
Hakan Salınmış
Enis Arıkan
Bora Akkaş
Güven Murat Akpınar
Romina Özipekçi
Gözde Seda Altuner
Burak Topaloğlu
Emine Gülsüm Göznümer
Ayten Mısırlıoğlu
(Kaynak: Kocan Kadar Konuş Diriliş)