Gelmesiyle gitmesi bir olmuştu! Uyanış Büyük Selçuklu'dan tozu dumana katacak transfer! Barış Arduç yeni sezonda... İlk sezonuyla büyük ses getiren Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bomba bir transfere imza attı. Kulislerde bir süredir ünlü oyuncu Barış Arduç'un dizinin yapımcı şirketiyle görüştüğü konuşuluyordu. Son olarak Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle büyük beğeni toplayan Barış Arduç için Uyanış Büyük Selçuklu dönemi başlıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barış Arduç yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen dizide Sultan Alparslan'a hayat verecek. Ayrıca Altuntaş 4 sezon olması planan dizide gelecek 3 sezonda da Sultan Alparslan'ın yer alacağı bilgisini paylaştı.