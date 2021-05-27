Gelmesiyle gitmesi bir olmuştu! Uyanış Büyük Selçuklu'dan tozu dumana katacak transfer! Barış Arduç yeni sezonda...
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu kez ses getirecek transferle gündeme geldi. Arık Böke Erdenet karakteriyle Çukur'a damgasını vuran Barış Arduç'un adı son dönemlerde TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılmaya başlandı. Özellikle kulislerde özellikle son haftalarda Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı şirketiyle görüşmeye başladığı konuşuluyordu. Ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağı için merak uyandıran haber geldi. Barış Arduç'un yeni sezonda Uyanış Büyük Selçuklu'nun kadrosuna katıldığı ve Sultan Alparslan'ı canlandıracağı öğrenildi.
Gelmesiyle gitmesi bir olmuştu! Uyanış Büyük Selçuklu'dan tozu dumana katacak transfer! Barış Arduç yeni sezonda... İlk sezonuyla büyük ses getiren Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bomba bir transfere imza attı. Kulislerde bir süredir ünlü oyuncu Barış Arduç'un dizinin yapımcı şirketiyle görüştüğü konuşuluyordu. Son olarak Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle büyük beğeni toplayan Barış Arduç için Uyanış Büyük Selçuklu dönemi başlıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barış Arduç yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen dizide Sultan Alparslan'a hayat verecek. Ayrıca Altuntaş 4 sezon olması planan dizide gelecek 3 sezonda da Sultan Alparslan'ın yer alacağı bilgisini paylaştı.