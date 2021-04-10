Gelişiyle adından yine bahsettirecek! Bir dönemin en efsane karakteriydi! Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü...
Kurtlar Vadisi Pusu'daki İskender Büyük rolüyle milyonların gönlünde taht kuran Musa Uzunlar yeni bir projeyle izleyici karşısında olacak. Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı, Kurtlar Vadisi Pusu, 8. Gün, Karanlıklar Çiçeği, Şubat ve Fatmagül'ün Suçu Ne gibi pek çok dizide izlediğimiz Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısında olacak. Bir süredir pek çok teklif alan Musa Uzunlar Aşkın Kıyameti filminde oynamayı kabul etti. Önümüzdeki hafta çekimlerine başlanması beklenen filmde Uzunlar'ın hangi karakteri canlandıracağı ise izleyicilerin merak ettiği konulardan birisi oldu.
Gelişiyle adından yine bahsettirecek! Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü geri dönüyor! Sürpriz projede yer alacak. Musa Uzunlar Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı İskender Büyük karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu. Ünlü oyuncu son olarak Bir Annenin Günahı dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Son öğrenilen bilgilere göre Musa Uzunlar yeni filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü isim, Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Aşkın Kıyameti filminde oynayacak.