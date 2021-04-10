Duyan öylece kalakaldı flaş karar! 11 dizinin miadı doluyor! Meğer haziran sonrası...

Haziran ayına az bir zaman kala bazı diziler için artık yolun sonu gözüktüğü konuşuluyor. Bu sezon final yapacak diziler belli olmaya başladı. Mayıs ve haziran aylarından itibaren bazı diziler ekranlardaki macerasına son verecek. Aynı zamanda hikayesi devam eden diziler reyting yarışında macerasını hız kesmeden sürdürecek. Daha şimdiden bu yıl final yapacak diziler kulislerde sık sık konuşuluyor. Bilindiği üzere Show TV, TV8, ATV, Kanal 7, Star TV ve Kanal D ekranlarında pek çok dizi izleyici karşısına çıkıyor. Ayrıca kuliste konuşulanlara göre Show TV ekranlarında heyecanla takip edilen Çukur dizisiyle ve TRT 1 ekranlarında son dönemde reytinglerinde büyük bir düşüş yaşayan Payitaht Abdülhamid dizisinin final yapacağına kesin gözle bakılıyor.

10.04.2021 15:39 - Son Güncelleme: 10.04.2021 15:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





