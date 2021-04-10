Duyan öylece kalakaldı flaş karar! 11 dizinin miadı doluyor! Meğer haziran sonrası...
Haziran ayına az bir zaman kala bazı diziler için artık yolun sonu gözüktüğü konuşuluyor. Bu sezon final yapacak diziler belli olmaya başladı. Mayıs ve haziran aylarından itibaren bazı diziler ekranlardaki macerasına son verecek. Aynı zamanda hikayesi devam eden diziler reyting yarışında macerasını hız kesmeden sürdürecek. Daha şimdiden bu yıl final yapacak diziler kulislerde sık sık konuşuluyor. Bilindiği üzere Show TV, TV8, ATV, Kanal 7, Star TV ve Kanal D ekranlarında pek çok dizi izleyici karşısına çıkıyor. Ayrıca kuliste konuşulanlara göre Show TV ekranlarında heyecanla takip edilen Çukur dizisiyle ve TRT 1 ekranlarında son dönemde reytinglerinde büyük bir düşüş yaşayan Payitaht Abdülhamid dizisinin final yapacağına kesin gözle bakılıyor.
Duyan öylece kalakaldı flaş karar alındı ve 11 dizinin miadı doluyor. Mayıs ve Haziran ayına günler kala bazı diziler hakkında final kararı alındığı kulislerde sık sık konuşuluyor. Pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü macerasını tamamlayacak. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak. TRT 1 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ancak gelen kulis bilgilerine göre final dalgası izleyicinin pek çok diziyle vedalaşmasına neden olacak.