Çukur’da flaş ayrılık! Dizideki miadı doldu! Finale az bir zaman kala veda ediyor...
Pazartesi akşamları ilgiyle izlenen Çukur'da flaş ayrılık haberi izleyicileri oldukça meraklandırdı. Mayıs ayında final yapması beklenen fenomen dizi 4 sezondur severek izleniyordu. Finale az bir zaman kala bir ismin daha Çukur'a veda edeceği iddiaları gündemde merak uyandırdı, peki bu isim kim? Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide yaprak dökümü devam ederken Çukur'daki miadını dolduran ismin ne zaman ayrılacağı da merak konusu oldu. İşte detaylar…
Pazartesi akşamları ilgiyle izlenen Çukur'da flaş ayrılık haberi izleyicileri oldukça meraklandırdı. Mayıs ayında final yapması beklenen fenomen dizi 4 sezondur severek izleniyordu. Finale az bir zaman kala bir ismin daha Çukur'a veda edeceği iddiaları gündemde merak uyandırdı, peki bu isim kim? Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide yaprak dökümü devam ederken Çukur'daki miadını dolduran ismin ne zaman ayrılacağı da merak konusu oldu. İşte detaylar…
Show TV'de Pazartesi günleri uzun yıllardır yayınlanan Çukur dizisi finale doğru ilerlerken ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor. Kadrodan bir kişinin daha dizideki miadı doldu ve veda etmeye hazırlanıyor. Peki bu kez Çukur dizisine veda eden isim kim olacak, nasıl ve ne zaman diziden ayrılacak? Her hafta heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Çukur ile ilgili tüm gelişmeler…