Çukur’da flaş ayrılık! Dizideki miadı doldu! Finale az bir zaman kala veda ediyor...

Show TV'de Pazartesi günleri uzun yıllardır yayınlanan Çukur dizisi finale doğru ilerlerken ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor. Kadrodan bir kişinin daha dizideki miadı doldu ve veda etmeye hazırlanıyor. Peki bu kez Çukur dizisine veda eden isim kim olacak, nasıl ve ne zaman diziden ayrılacak? Her hafta heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Çukur ile ilgili tüm gelişmeler…