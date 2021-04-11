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Çukur’da flaş ayrılık! Dizideki miadı doldu! Finale az bir zaman kala veda ediyor...

Pazartesi akşamları ilgiyle izlenen Çukur'da flaş ayrılık haberi izleyicileri oldukça meraklandırdı. Mayıs ayında final yapması beklenen fenomen dizi 4 sezondur severek izleniyordu. Finale az bir zaman kala bir ismin daha Çukur'a veda edeceği iddiaları gündemde merak uyandırdı, peki bu isim kim? Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide yaprak dökümü devam ederken Çukur'daki miadını dolduran ismin ne zaman ayrılacağı da merak konusu oldu. İşte detaylar…

11.04.2021 12:32 - Son Güncelleme: 11.04.2021 12:57
Çukur’da flaş ayrılık! Dizideki miadı doldu! Finale az bir zaman kala veda ediyor...

Pazartesi akşamları ilgiyle izlenen Çukur'da flaş ayrılık haberi izleyicileri oldukça meraklandırdı. Mayıs ayında final yapması beklenen fenomen dizi 4 sezondur severek izleniyordu. Finale az bir zaman kala bir ismin daha Çukur'a veda edeceği iddiaları gündemde merak uyandırdı, peki bu isim kim? Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide yaprak dökümü devam ederken Çukur'daki miadını dolduran ismin ne zaman ayrılacağı da merak konusu oldu. İşte detaylar…

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Çukur’da flaş ayrılık! Dizideki miadı doldu! Finale az bir zaman kala veda ediyor...

Show TV'de Pazartesi günleri uzun yıllardır yayınlanan Çukur dizisi finale doğru ilerlerken ayrılık haberleri de gelmeye devam ediyor. Kadrodan bir kişinin daha dizideki miadı doldu ve veda etmeye hazırlanıyor. Peki bu kez Çukur dizisine veda eden isim kim olacak, nasıl ve ne zaman diziden ayrılacak? Her hafta heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Çukur ile ilgili tüm gelişmeler…

Çukur’da flaş ayrılık! Dizideki miadı doldu! Finale az bir zaman kala veda ediyor...

KARACA KOÇAVALI ÇUKUR'A VEDA EDİYOR!

Çukur'un sevilen karakteri Karaca Koçovalı'yı canlandıran Ece Yaşar veda ediyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ece Yaşar finale haftalar kala Çukur dizisinden ölerek ayrılacak. 4 sezonu geride bırakan dizi bu sezon sonu izleyicilere veda edecek.

Çukur’da flaş ayrılık! Dizideki miadı doldu! Finale az bir zaman kala veda ediyor...

ECE YAŞAR KİMDİR?

Çukur dizisinde canlandırdığı Karaca Koçovalı karakteriyle popülerliğe kavuşan Ece Yaşar, 17 Haziran 1994 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Ece Yaşar yaş olarak şu an 26 yaşındadır. Ece Yaşar boy- kilo olarak ise 1.65 metre ve 53 kilodur. Ece Yaşar burcu İkizler'dir.

Çukur’da flaş ayrılık! Dizideki miadı doldu! Finale az bir zaman kala veda ediyor...

Başkentte hayata gözlerini açan Ece Yaşar eğitim hayatının büyük bir bölümünü Ankara'da geçirdi. Ortaokul ve lise yıllarında bale eğitimi aldı. Üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.