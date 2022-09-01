Gecenin Ucunda dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu görenler büyülendi! Ünlü çift yıllar sonra aynı projede...

GECENİN UCUNDA KONUSU NEDİR?

Psikoloji mezunu olan ve insan kaynakları departmanında çalışan Macide, Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede.Bir süre sonra daralıyor Macide, hayatını değiştirme kararı alıyor ve burada başlıyor hikaye. İstanbul düşüyor aklına ve üstüne yolda karşılaştığı falcı aklını karıştırıyor., Ankara'nın gri betonları arasında sıkışık hissediyor kendini bu hikayede. Trende karşısına çıkan Ahmet Işık, falcının gördüğü "hayatındaki ışık" olacak belki de Macide'nin. Bu sebepten dikenlerini kendine saklamaya karar veriyor.