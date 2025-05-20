Gassal 2. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu Açıklandı

Selçuk Aydemir'in yönetmenliğinde çekilen dizinin yeni sezonu, ilk sezonun ardından yine Tabii üzerinden izlenebilecek. Ahmet Kural ve Hande Soral'a bu sezonda Serhat Kılıç, Bayhan ve Sibel Aytan gibi isimler eşlik ediyor.

🔔 GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Merakla beklenen Gassal 2. sezon yayın tarihi sonunda belli oldu. Dizinin yapımcısı ve yayıncı kuruluşu Tabii'den yapılan açıklamaya göre, 2. sezonun tüm bölümleri 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü itibarıyla yayında olacak. İzleyiciler, tüm bölümleri aynı anda dijital platform Tabii üzerinden izleyebilecek. Bu hamle, sezon maratonunu bir oturuşta izlemek isteyen dizi tutkunları için büyük bir avantaj sağlıyor.

📺 GASSAL 2. SEZON NEREDE YAYINLANACAK? Dizinin yeni sezonu da tıpkı birincisi gibi yalnızca TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden izlenebilecek. Üyelik sistemiyle çalışan platformda yer alan Gassal, ilk sezonuyla 8.2 IMDb puanı alarak 2024 yılında dijital yapımlar arasında dikkat çeken dizilerden biri olmuştu.

👥 OYUNCU KADROSU YİNE GÜÇLÜ Gassal 2. sezonunda izleyicileri hem tanıdık hem de yeni yüzler karşılıyor. İlk sezonda performanslarıyla beğeni toplayan oyuncular bu sezonda da kadroda yer alırken, yeni isimlerle hikaye daha da derinleşiyor.

İkinci sezonda yer alan oyuncular şöyle: Ahmet Kural

Hande Soral

Serhat Kılıç

Bayhan Gürhan

Sibel Aytan

Muharrem Türkseven

Ezgi Özyürekoğlu

Serkan Ercan