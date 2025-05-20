SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Galerileri

Gassal 2. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu Açıklandı

TRT'nin dijital platformu Tabii'de izleyiciyle buluşan ve ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Gassal dizisi, ikinci sezonuyla geri dönüyor. Ahmet Kural ve Hande Soral'ın başrollerinde yer aldığı yapımın yeni sezon bölümleri 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü yayına giriyor. Ölüm ve yaşam arasındaki çizgide geçen derin hikayesiyle dikkat çeken dizi, bu kez kadın gassalların hikâyesine de ışık tutacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 22:59 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 22:59
Gassal 2. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu Açıklandı

Selçuk Aydemir'in yönetmenliğinde çekilen dizinin yeni sezonu, ilk sezonun ardından yine Tabii üzerinden izlenebilecek. Ahmet Kural ve Hande Soral'a bu sezonda Serhat Kılıç, Bayhan ve Sibel Aytan gibi isimler eşlik ediyor.

Gassal 2. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu Açıklandı

🔔 GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Merakla beklenen Gassal 2. sezon yayın tarihi sonunda belli oldu. Dizinin yapımcısı ve yayıncı kuruluşu Tabii'den yapılan açıklamaya göre, 2. sezonun tüm bölümleri 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü itibarıyla yayında olacak. İzleyiciler, tüm bölümleri aynı anda dijital platform Tabii üzerinden izleyebilecek. Bu hamle, sezon maratonunu bir oturuşta izlemek isteyen dizi tutkunları için büyük bir avantaj sağlıyor.

Gassal 2. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu Açıklandı

📺 GASSAL 2. SEZON NEREDE YAYINLANACAK?

Dizinin yeni sezonu da tıpkı birincisi gibi yalnızca TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden izlenebilecek. Üyelik sistemiyle çalışan platformda yer alan Gassal, ilk sezonuyla 8.2 IMDb puanı alarak 2024 yılında dijital yapımlar arasında dikkat çeken dizilerden biri olmuştu.

Gassal 2. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu Açıklandı

👥 OYUNCU KADROSU YİNE GÜÇLÜ

Gassal 2. sezonunda izleyicileri hem tanıdık hem de yeni yüzler karşılıyor. İlk sezonda performanslarıyla beğeni toplayan oyuncular bu sezonda da kadroda yer alırken, yeni isimlerle hikaye daha da derinleşiyor.
İkinci sezonda yer alan oyuncular şöyle:

  • Ahmet Kural

  • Hande Soral

  • Serhat Kılıç

  • Bayhan Gürhan

  • Sibel Aytan

  • Muharrem Türkseven

  • Ezgi Özyürekoğlu

  • Serkan Ercan

Gassal 2. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu Açıklandı

🎬 GASSAL 2. SEZON KONUSU

Dizinin yönetmenliğini yine Selçuk Aydemir üstlenirken, senaryo ise Sümeyye Karaarslan imzası taşıyor. "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusuyla ölümün soğukluğuna dokunan dizide, bu sezon Baki karakterinin içsel yolculuğu derinleşiyor.

Gassal 2. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu Açıklandı

Gassal 2. sezonda hem Baki'nin ölümle yüzleşme süreci hem de kadın gassalların gözünden mesleki tecrübeler ve hayata dair sorgulamalar ele alınıyor. Dizinin ikinci sezonu, sadece bir ölüm ritüeli anlatımı değil; aynı zamanda yaşamın anlamını arayan, insanın kendiyle hesaplaşmasına ışık tutan bir anlatı sunuyor.

Gassal 2. Sezon Ne Zaman Başlıyor? Yayın Tarihi ve Oyuncu Kadrosu Açıklandı

Fotoğraflar: X, Youtube