Final dalgası geldi! O dizilerin fişi çekildi! Bu dizilerden seyircisini üzecek kötü haber! İkisi gitti kaldı geriye dokuz! Flaş karar, meğer...

Mayıs ve Haziran ayı için geri sayım devam ederken bazı diziler ekranlara veda etmeye başladı. Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Arıza dizisi geçen hafta ve Ramo ise dün akşam ekranlarda macerasını noktalandırdı. Bu sezon pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü macerasına son verecek. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak. TRT 1 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ancak gelen kulis bilgilerine göre final dalgası izleyicinin pek çok diziyle vedalaşmasına neden olacak.