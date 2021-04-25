Final dalgası geldi! O dizilerin fişi çekildi! Bu dizilerden seyircisini üzecek kötü haber! İkisi gitti kaldı geriye dokuz! Flaş karar, meğer...
Tek tek açıklandı! İkisi gitti kaldı geriye dokuz! Flaş karar, meğer... Mayıs ayına az bir zaman kala bazı diziler teker teker final yapmaya başladı. Arıza ve Ramo dizilerinin serüveni sona erdi. Mayıs ve Haziran aylarından itibaren bazı diziler ekranlardaki serüvenine son verecek. Aynı zamanda öyküsü devam eden diziler reyting yarışında serüvenini sürat kesmeden sürdürecek. Daha şimdiden bu sene final yapacak diziler kulislerde sık sık konuşuluyor. Aşinayı üzere Show TV, TV8, ATV, Kanal 7, Star TV ve Kanal D ekranlarında pek çok dizi izleyici karşısına çıkıyor.
Mayıs ve Haziran ayı için geri sayım devam ederken bazı diziler ekranlara veda etmeye başladı. Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Arıza dizisi geçen hafta ve Ramo ise dün akşam ekranlarda macerasını noktalandırdı. Bu sezon pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü macerasına son verecek. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak. TRT 1 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ancak gelen kulis bilgilerine göre final dalgası izleyicinin pek çok diziyle vedalaşmasına neden olacak.