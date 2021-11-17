Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne! Kayı Obası’na yapılan baskının faturası ağır oldu: Gonca Hatun şehit düştü!
Başrolünü Osman Gazi karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 71'inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen yeni bölümünde tekfurların Kayı Obası'na düzenlediği gece baskını kahramanca savunuldu ancak suikastçı Julia'nın hedef aldığı Gonca Hatun, ağır yaralandı ve kendisine verilen panzehire rağmen kurtarılamadı. Gonca Hatun'un şehit düştüğü sahne ise yürek yaktı. İşte detalar...
Nikea'daki zehirli saldırıdan kurtulan Osman Bey, Malhun Hatun ve alpleriyle birlikte obaya döndüğünde hain saldırının sonuçlarıyla karşılaştı. Eşi Gonca Hatun'un ağır yaralı olduğunu öğrenen Boran Alp, tam anlamıyla kahroldu.
Kumral Abdal, Julia'nın kullandığı zehre karşı panzehiri derhal Gonca Hatun'a içirdi ancak Gonca Hatun'un yaraları çok ağırdı. Bala Hatun, en yakın dostunu koruyamadığı için kendini suçladı.
Boran Alp, Gonca Hatun'un başından bir an ayrılmazken, durumunun ağırlaştığını fark ederek Kumral Abdal'a haber vermek istedi. Ancak Gonca Hatun, son anlarını birlikte geçirmek üzere Boran Alp'ten yanında kalmasını isteyerek "Boran'ım! Hakkını helal edesin… Ben çok sevdim seni…" dedi.
Gonca Hatun eşi Boran Alp'e son sözleri "Ben senden razıyım… Harap etme kendini… Dünyalığımız bu kadarmış…" oldu. Boran Alp'in haber verdiği Bala Hatun da telaşla çadıra geldi ve Gonca Hatun'un şehit düştüğü anda yanındaydı.