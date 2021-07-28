Çukur bu şekilde geri dönüyor diyerek aktardı! Eski dostlar yine aynı mekanda! Tüm ekip bundan sonra... Show TV ekranlarında 4 sezon boyunca fırtınalar estiren Çukur dizisinin final yapmasıyla başrol oyuncularının yeni projeleri belli olmaya başlamıştı. Dizide Yamaç Koçovalı karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin Çukur'dan sonra hangi projede rol alacağı merak ediliyor. İynemli'ye pek çok yapımdan teklif geldiği ve hatta Üç Kuruş dizisiyle el sıkıştığı iddia edilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu bir süredir kulislerde konuşulan iddialara son noktayı koydu. Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinin belgesel çekimine katılacağını anlatırken yeni bir projesi olmadığını belirtti.