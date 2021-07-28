Çukur bu şekilde geri dönüyor diyerek aktardı! Eski dostlar yine aynı mekanda! Tüm ekip bundan sonra...
Yamaç karakteriyle Çukur'a damgasını vuran Aras Bulut İynemli yeni projeyle ilgili konuştu. Ekranlara damgasını vuran Çukur dizisi geçen ay final yaparak ekranlardaki macerasını sona erdirdi. Necip Memili ve Kubilay Aka başta olmak üzere dizinin pek çok isminin yeni adresleri teker teker belli oluyor. Yamaç Koçovalı karakteriyle dizinin en efsane isimlerinden birisi olan Aras Bulut İynemli'nin bir süredir adı Üç Kuruş isimli diziyle anılıyordu. Ünlü isim hayranlarının merakla beklediği soruya yanıt verdi ve Üç Kuruş projesinde oynayacağına dair iddiaların gerçekleri yansıtmadığını söyledi. İzleyiciler şimdi heyecanla Çukur'un belgesel projesi için heyecan doruklara çıktı.
Çukur bu şekilde geri dönüyor diyerek aktardı! Eski dostlar yine aynı mekanda! Tüm ekip bundan sonra... Show TV ekranlarında 4 sezon boyunca fırtınalar estiren Çukur dizisinin final yapmasıyla başrol oyuncularının yeni projeleri belli olmaya başlamıştı. Dizide Yamaç Koçovalı karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin Çukur'dan sonra hangi projede rol alacağı merak ediliyor. İynemli'ye pek çok yapımdan teklif geldiği ve hatta Üç Kuruş dizisiyle el sıkıştığı iddia edilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu bir süredir kulislerde konuşulan iddialara son noktayı koydu. Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinin belgesel çekimine katılacağını anlatırken yeni bir projesi olmadığını belirtti.
PROJELERİ TEK TEK BELLİ OLUYOR
Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un final yapmasıyla birlikte başrol oyuncuları yeni projeleri belli olmaya başladı.
Dizide Yamaç Koçovalı karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin Çukur'dan sonra hangi projede rol alacağı merak ediliyor.
Aras Bulut İynemli'ye pek çok yapımdan teklif geldiği ve hatta Üç Kuruş dizisiyle el sıkıştığı iddia edilmişti.