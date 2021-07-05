EDHO’nun sevilen isminden müjdeli haber! Yeni proje haberi ile sevindirdi! Başarılı oyuncu yine adından söz ettirecek!

ATV'de Salı akşamları yayınlanan ve 6 sezondur ilgiyle izlenne Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sezon finali yaparak ekranlara kısa bir süreliğine ara verdi. Oyuncuların bir kısmı dinlenirken bazıları ise yeni projelerle anlaştı. EDHO dizisinde dikkatleri üzerine toplayan ve başarılı oyunculuğu ile fırtınalar estiren isim yeni proje için anlaşma yaptı. İşte EDHO'nun sevilen oyuncusunun yeni projesi…