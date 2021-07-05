EDHO’nun sevilen isminden müjdeli haber! Yeni proje haberi ile sevindirdi! Başarılı oyuncu yine adından söz ettirecek!
ATV'nin reyting rekorları kıran EDHO'nun sevilen isminden müjdeli haber geldi. Salı akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen dizi yakın zamanda sezon finali yaptı. Oyuncu kadrosundan ise yeni proje haberleri gelmeye başladı ve sevenlerini heyecanlandırdı. Peki hangi oyuncu hangi projede rol alacak? EDHO dizisinde fırtınalar estiren isim, başarılı oyunculuğu ile yine adından söz ettirecek. Hayranlarının merakla araştırdığı yeni proje hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.
ATV'nin reyting rekorları kıran EDHO'nun sevilen isminden müjdeli haber geldi. Salı akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen dizi yakın zamanda sezon finali yaptı. Oyuncu kadrosundan ise yeni proje haberleri gelmeye başladı ve sevenlerini heyecanlandırdı. Peki hangi oyuncu hangi projede rol alacak? EDHO dizisinde fırtınalar estiren isim, başarılı oyunculuğu ile yine adından söz ettirecek. Hayranlarının merakla araştırdığı yeni proje hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.
ATV'de Salı akşamları yayınlanan ve 6 sezondur ilgiyle izlenne Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sezon finali yaparak ekranlara kısa bir süreliğine ara verdi. Oyuncuların bir kısmı dinlenirken bazıları ise yeni projelerle anlaştı. EDHO dizisinde dikkatleri üzerine toplayan ve başarılı oyunculuğu ile fırtınalar estiren isim yeni proje için anlaşma yaptı. İşte EDHO'nun sevilen oyuncusunun yeni projesi…